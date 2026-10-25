Superliga de fotbal. Dinamo încearcă să-și consolideze prima poziție în clasament, dar are o misiune grea

Meciul face parte din etapa a 13-a a Superligii. Partida va începe la ora 19.00. Clujenii au mare nevoie de puncte pentru a face uitat startul prost de campionat. În primele 12 meciuri, CFR nu a adunat decât 16 puncte și se află pe locul 9. Dinamo, însă, este pe primul loc. Dinamoviștii au 29 de puncte cu două în plus față de Rapid București.

Tot duminică se va disputa și partida Farul Constanța-Oțelul Galați. Meciul va începe la ora 16.00. După 12 etape, constănțenii sunt pe locul 8 în clasamentul Superligii cu 17 puncte. Oțelul este pe locul 14 având doar 11 puncte.

Etapa a 13-a din Superliga a început vineri

Primele meciuri ale etapei a 13-a s-au disputat vineri. Au fost două partide, ambele câștigate de oaspeți. Petrolul Ploiești a trecut de FC Botoșani, scor 3-1, iar U Cluj a învins-o pe nou promovata Corvinul Hunedoara, 3-0.

Sâmbătă, în Superliga de fotbal a fost derbiul FCSB-Rapid București. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria clară a FCSB, scor 4-1. Sâmbătă s-au disputat meciurile Csikszereda M. Ciuc-FC Voluntari 2-1 și FC Argeș-UTA Arad 0-1.