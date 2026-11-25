Tehnicianul român, în vârstă de 48 de ani, a semnat contractul marți seară și a ajuns miercuri dimineață în Hertfordshire, potrivit comunicatului publicat de club. Watford nu a precizat durata contractului.

„Sunt foarte mândru și fericit să mă aflu la acest club. Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciuri în ultimele zile și sunt foarte încrezător în ceea ce privește viitorul”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit comunicatului publicat de Watford.

„Voi pune toată pasiunea mea în acest job și voi cere implicare totală din partea tuturor. Totul începe cu multă muncă, restul va veni de la sine. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu suporterii la meciul de miercuri seară și să încep să lucrez”, a adăugat tehnicianul român.

Din stafful tehnic al lui Iordănescu vor face parte Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Edi Iordănescu va debuta sâmbătă pe banca lui Watford

Antrenorul român va urmări din tribune partida de miercuri seară cu Blackburn Rovers, iar sâmbătă va conduce pentru prima dată echipa, în deplasare, împotriva formației Derby County.

Iordănescu preia o echipă aflată pe locul 20 din cele 24 de formații din Championship, cu 15 puncte acumulate în 16 meciuri, la trei puncte de zona retrogradării.

Clubul englez s-a despărțit duminică de antrenorul italian Alessio Dionisi, după înfrângerea cu 0-4 în fața formației Sheffield United.

Edward Iordănescu is our new Head Coach. Welcome, Edward. 🐝 https://t.co/E0wum5RdDR https://t.co/6aC3X7Kd54 — Watford Football Club (@WatfordFC) November 25, 2026

Parcursul lui Edi Iordănescu în cariera de antrenor

Edi Iordănescu a devenit primul antrenor român care va conduce o echipă din primele eșaloane ale fotbalului englez.

În comunicatul privind numirea tehnicianului român, Watford a evidențiat experiența acestuia în campionatele din România, Bulgaria și Polonia, precum și performanțele obținute la nivelul echipei naționale.

Iordănescu a pregătit ultima dată formația poloneză Legia Varșovia, cu care a câștigat Supercupa Poloniei în 2025.

Acesta a fost selecționerul României în perioada 2022–2024 și a calificat echipa națională la Campionatul European din Germania, după o campanie de calificare fără înfrângere.

Sub conducerea sa, România a câștigat grupa de la EURO 2024 și a ajuns în optimile de finală ale competiției, obținând cea mai bună performanță la un turneu final din ultimii 24 de ani.

În cariera sa de antrenor, Edi Iordănescu a mai pregătit echipe precum CFR Cluj, FCSB, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și ȚSKA Sofia.