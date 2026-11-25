Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL) și Confederația de Fotbal din America de Nord, America Centrală și Caraibe (CONCACAF) au confirmat marți că Statele Unite vor găzdui Copa América în 2028, conform dpa.

Statele Unite au găzduit și ediția din 2024 a Copa América, Campionatul Mondial al Cluburilor din 2025, precum și majoritatea meciurilor Campionatului Mondial din 2026.

Jocurile Olimpice de la Los Angeles vor începe la doar câteva zile după încheierea Copa América din 2028. Statele Unite se numără și printre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de fotbal feminin din 2031.

Ecuadorul își exprimase, la rândul său, interesul de a găzdui competiția pentru prima dată după ediția din 1993.

Decizia a fost criticată atât în presa sud-americană, cât și pe rețelele de socializare. Publicația chiliană La Tercera a sugerat că turneul nu mai aparține Americii de Sud.

Publicația americană The Athletic a pus, de asemenea, sub semnul întrebării accentul pus pe venituri, susținând că turneul, cu o istorie de 110 ani, riscă să își piardă o parte din importanța culturală, pe care banii nu o pot înlocui.

Organizată pentru prima dată în 1916, Copa America este cea mai veche competiție continentală de fotbal între echipe naționale care se desfășoară și în prezent. Turneul a fost organizat pentru prima dată în afara Americii de Sud în 2016, tot în Statele Unite.

Ediția din 2028 este programată să se desfășoare în perioada 9 iunie – 9 iulie, cu participarea tuturor celor zece echipe naționale membre ale CONMEBOL și a șase selecționate din cadrul CONCACAF.