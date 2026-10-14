O controversă de la Mondial determină FIFA să-și schimbe regulamentul. Ce se întâmplă cu suspendările de un meci

Propunerea va ajunge joi pe masa Consiliului FIFA, la prima reuniune a forului după turneul final, relatează The New York Times.

Schimbarea urmărește să elimine posibilitatea suspendării executării unei sancțiuni automate de un meci, mecanismul utilizat în controversatul caz Balogun.

FIFA invocă „integritatea competițiilor”

Consiliul FIFA, din care fac parte președintele Gianni Infantino, opt vicepreședinți și alți 28 de membri, se va reuni la Zurich.

Potrivit unui document consultat de publicația americană, modificarea regulamentului este considerată necesară pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea în privința dreptului jucătorilor de a evolua și, implicit, pentru protejarea integrității competițiilor.

Amendamentul vizează articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA, articol invocat în cazul care i-a permis lui Balogun să joace la Cupa Mondială.

Propunerea ar introduce limite suplimentare și ar împiedica pe viitor suspendarea sancțiunilor automate de un meci.

Cazul Balogun și telefonul lui Donald Trump

Folarin Balogun, atacantul naționalei Statelor Unite și jucător al clubului AS Monaco, a fost eliminat în partida din șaisprezecimile Cupei Mondiale împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Cartonașul roșu ar fi trebuit să atragă o suspendare automată pentru următoarea partidă, conform regulamentului competiției. Balogun a putut însă evolua în optimile de finală împotriva Belgiei, după suspendarea sancțiunii.

Măsura a venit după ce președintele american Donald Trump l-a sunat pe Gianni Infantino și a cerut reanalizarea situației.

FIFA a susținut că hotărârea privind Balogun a fost luată de organismul său disciplinar independent, iar Infantino a negat că ar fi avut vreun rol în adoptarea deciziei.

Federația americană de fotbal a prezentat, la rândul său, argumente în favoarea contestării sancțiunii. Printre acestea s-a aflat opinia că prezentarea imaginilor VAR către arbitrul de pe teren s-ar fi bazat excesiv pe cadre statice și reluări cu încetinitorul.

Balogun a fost în cele din urmă titular pentru SUA împotriva Belgiei. Americanii au pierdut partida cu 1-4 și au fost eliminați de la Cupa Mondială.

UEFA a vorbit despre o „linie roșie”

Decizia FIFA a provocat reacții puternice în fotbalul internațional. UEFA a calificat-o drept „de neînțeles” și a apreciat că prin această hotărâre a fost depășită o „linie roșie”, potrivit The New York Times.

Modificarea pregătită acum de FIFA este privită însă cu rezerve de unii membri ai Consiliului.

Surse citate de publicația americană susțin că textul amendamentului le-a fost transmis membrilor abia marți seara, cu mai puțin de 48 de ore înaintea reuniunii de joi.

Criticii consideră că regulile nu erau, în realitate, neclare și că modificarea a devenit necesară doar după decizia excepțională luată în cazul internaționalului american. Ei văd demersul drept o încercare de a închide rapid controversa care a afectat imaginea FIFA.

Presiuni asupra lui Infantino

Cazul Balogun s-a adăugat altor controverse care au amplificat presiunea asupra conducerii FIFA și a lui Gianni Infantino.

UEFA și Concacaf au cerut schimbări la nivelul conducerii FIFA, pe fondul mai multor episoade controversate, printre care tentativa eșuată de a transfera către investitori privați americani o parte din activitatea comercială a organizației și criticile generate de acordarea Premiului FIFA pentru Pace lui Donald Trump.

Președinta Federației Engleze de Fotbal și vicepreședinta FIFA, Debbie Hewitt, i-a cerut luna trecută lui Infantino să facă publice documentele referitoare la cazul Balogun.

În pofida controverselor, poziția lui Infantino pare să se fi consolidat înaintea viitoarelor alegeri pentru președinția FIFA. Victor Montagliani, președintele Concacaf și vicepreședinte FIFA, a decis să nu îl provoace în alegeri, iar Nasser Al-Khelaifi, președintele Paris Saint-Germain, nu a dat curs demersurilor pentru o eventuală candidatură.

Infantino beneficiază, de asemenea, de sprijinul Confederației Africane de Fotbal și de susținere în America de Sud, în timp ce o parte importantă a federațiilor din Asia și Oceania îi rămâne favorabilă, potrivit publicației.

Dacă va fi adoptată, schimbarea Codului Disciplinar ar face imposibilă pe viitor repetarea mecanismului folosit în cazul Balogun: un fotbalist sancționat automat cu o etapă de suspendare nu ar mai putea beneficia de suspendarea executării pedepsei pentru a evolua în următoarea partidă.