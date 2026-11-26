Guvernul american a aprobat vânzarea de piese de schimb necesare pentru întreținerea avioanelor de luptă F-16 folosite de armata ucraineană. Tranzacția are o valoare de peste 600 de milioane de dolari și va fi plătită de patru state europene, relatează AFP.

Ucraina va folosi fonduri din Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia pentru această achiziție. „Niciun fond american nu va fi asociat acestui transfer”, a precizat miercuri Departamentul de Stat al SUA, într-un comunicat.

„Guvernul ucrainean a cerut să cumpere un lot de mentenanță a F-16”, a transmis Washingtonul.

La începutul lunii octombrie, publicația americană de afaceri The Wall Street Journal (WSJ) scria că „majoritatea” avioanelor F-16 ucrainene, folosite pentru a respinge atacurile aeriene rusești, nu mai puteau fi utilizate din cauza unei inspecții obligatorii.

Ministerul ucrainean de Externe a dezmințit atunci informațiile, anunțând că Ucraina continuă să folosească „intensiv” avioanele F-16 de fabricație americană, primite de la aliații occidentali începând din 2024.

Piese de schimb „tot mai greu de găsit”

O purtătoare de cuvânt a recunoscut însă că întreținerea acestor avioane reprezintă „o provocare”, fiindcă sunt modele F-16 mai vechi. În plus, „anumite piese” nu mai sunt produse și sunt „tot mai dificil de găsit”.

Ucraina nu a primit un număr mare de avioane F-16 și a pierdut cel puțin patru dintre ele în lupte, în 2024, potrivit anunțurilor oficiale.

De asemenea, au fost anunțate și probleme legate de pregătirea piloților.

Administrația președintelui Donald Trump, care a redus drastic ajutorul militar acordat Ucrainei, a aprobat și în mai 2025 o tranzacție asemănătoare, destinată întreținerii avioanelor F-16 ucrainene.