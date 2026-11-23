Aproape toate zborurile din Belgia urmează să fie anulate luni, după ce autoritatea responsabilă cu controlul traficului aerian a anunțat că personalul său va participa la o grevă națională împotriva măsurilor guvernamentale de austeritate.

Potrivit Al Jazeera, Skeyes, compania responsabilă de controlul traficului aerian în Belgia, a transmis că nu va putea asigura serviciile obișnuite pe aeroporturile din țară și în spațiul aerian belgian, luni, în intervalul orar 07:00 – 21:00 (ora locală n.r.).

„Numărul de personal disponibil nu va permite garantarea desfășurării în siguranță a traficului aerian obișnuit în această perioadă. Prin urmare, Skeyes este nevoită să suspende temporar serviciile respective”, a anunțat compania.

În timpul grevei vor fi asigurate doar serviciile esențiale pentru situații de urgență.

Mesajele transmise de aeroporturile afectate de grevă

Aeroportul Bruxelles-Charleroi, un important hub european pentru compania aeriană low-cost Ryanair, a transmis că greva va duce la „închiderea completă a tuturor aeroporturilor din țară pentru o zi întreagă”, afectând mii de pasageri.

„Fără controlul traficului aerian, niciun avion nu poate decola sau ateriza”, a declarat reprezentantul aeroportului Bruxelles-Charleroi, criticând o „decizie de ultim moment” care va avea „consecințe dezastruoase”.

Aeroportul din Bruxelles a anunțat că majoritatea zborurilor cu plecare sau sosire „vor trebui anulate”.

Greva, o reacție împotriva măsurilor de austeritate

Sindicatele belgiene au organizat protestul pentru a-și arăta dezacordul față de măsurile de austeritate și de reformele promovate de coaliția guvernamentală a țării.

Consiliul Reprezentanților Companiilor Aeriene din Belgia, care reunește aproximativ 25 de operatori aerieni, a precizat că această acțiune de protest va fi a 11-a grevă care afectează spațiul aerian belgian în ultimele 11 luni.

De asemenea, sindicatele plănuiesc o demonstrație de amploare la Bruxelles, luni. Se preconizează perturbări semnificative în transportul public, iar școlile, instituțiile guvernamentale și serviciile de colectare a deșeurilor ar putea fi afectate. Prim-ministrul belgian Bart De Wever poartă, de ceva timp, discuții cu partenerii săi de coaliție cu privire la un buget care prevede reduceri de cheltuieli – menite să economisească 10 miliarde de euro în următorii ani în încercarea de a diminua deficitul ridicat al țării.

La începutul lunii noiembrie, De Wever și-a oferit demisia după ce coaliția sa nu a reușit să ajungă la un acord. Cu toate acestea, regele Filip al Belgiei a respins demisia și i-a acordat prim-ministrului un răgaz suplimentar pentru a găsi o soluție.

MAE, atenționare de călătorie în Belgia

Duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România, a transmis o atenționare de călătorie ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian..

„Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în data de 23 noiembrie 2026, în intervalul orar 07:00–21:00 (ora locală), sunt anunțate perturbări majore ale traficului aerian pe aeroporturile belgiene, ca urmare a participării controlorilor de trafic aerian la greva națională”, a transmis MAE.