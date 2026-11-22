Problemele au apărut într-o perioadă aglomerată pentru traficul aerian din Statele Unite, înaintea sărbătorii de Thanksgiving, când milioane de americani călătoresc pentru a petrece alături de familie, potrivit AP.

Potrivit platformei de monitorizare a zborurilor FlightAware, aproximativ 67% dintre cursele Delta, adică în jur de 1.000, aveau întârzieri până duminică după-amiază.

Angajații au cântărit manual

În plus, aproximativ 2% dintre zborurile companiei au fost anulate.

Defecțiunea a afectat un sistem automatizat care calculează greutatea și echilibrul aeronavelor înainte de decolare, pentru a se asigura că acestea respectă limitele de siguranță.

În lipsa acestuia, angajații companiei au fost nevoiți să recurgă la proceduri manuale pentru a permite plecarea avioanelor.

Programul zborurilor nu revenise la normal

Delta a anunțat că echipele tehnice au lucrat pentru remedierea problemei, iar câteva ore mai târziu a confirmat că sistemul funcționa din nou.

Cu toate acestea, programul zborurilor nu revenise încă la normal.

Problemele au afectat în special aeroportul internațional Hartsfield-Jackson din Atlanta, principalul hub al companiei și unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a impus temporar, timp de aproximativ o oră, o oprire la sol pentru anumite zboruri care urmau să aterizeze aici.

FAA a precizat că întârzierile nu au fost provocate de sistemele proprii de gestionare a traficului aerian.

Delta și-a cerut scuze

Potrivit agenției, respectarea limitelor de greutate și echilibru ale unei aeronave este esențială pentru siguranța zborului, depășirea acestora putând compromite integritatea structurală a avionului.

Reprezentanții Delta și-au cerut scuze pasagerilor afectați și au anunțat că oferă asistență pentru reprogramarea călătoriilor, inclusiv mese și cazare la hotel acolo unde este necesar.

Clienții ale căror zboruri au fost anulate pot solicita rambursarea banilor.

Context

Incidentul vine după o serie de probleme tehnice care au afectat transportul aerian american.

La începutul lunii noiembrie, o defecțiune a rețelei FAA a provocat cea mai lungă oprire la sol la nivel național din ultimii 25 de ani.

Măsura a durat peste patru ore și a dus la anularea și întârzierea unui număr mare de curse.

La doar câteva zile distanță, și United Airlines s-a confruntat cu o întrerupere a propriului sistem informatic, care a forțat compania să amâne plecarea unor zboruri.

Noile probleme tehnologice pun presiune suplimentară asupra companiilor aeriene americane, într-un moment în care traficul de pasageri crește semnificativ înaintea sărbătorii de Thanksgiving.