Secretarul american pentru Securitatea Internă, Markwayne Mullin, a călătorit cu avionul guvernamental până în Louisiana, potrivit New York Post. Călătoria a avut loc la o zi după ce o defecțiune a sistemului FAA la nivel național a cauzat aproape 7.000 de anulări de zboruri și 8.000 de întârzieri.

Markwayne Mullin a urmărit meciul din loja privată a lui Ben Bordelon, a cărui companie are contracte cu DHS (U.S. Department of Homeland Security) în valoare de miliarde de dolari, inclusiv un contract recent de 2,2 miliarde de dolari pentru un spărgător de gheață.

Călătoria cu avionul guvernamental a stârnit un imens scandal

DHS a declarat că Markwayne Mullin a fost obligat să utilizeze un avion guvernamental din motive de securitate. Instituția a mai transmis că a fost o călătoria personală, plătită de Mullin, care a respectat regulile de etică.

Nu este clar dacă Mullin are vreo legătură specifică cu una dintre cele două echipe. Totuși, informația a stârnit un imens scandal.

„În timpul unui dezastru național, Markwayne Mullin a ales să zboare în Louisiana pentru a urmări un meci de fotbal alături de o persoană care deține un contract de 2 miliarde de dolari cu DHS”, a declarat un critic al activității lui Mullin.

Ce este DHS

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite este un minister federal responsabil cu protejarea țării împotriva amenințărilor interne, terorismului și dezastrelor. DHS a fost creat în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.