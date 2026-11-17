Mesajul a fost transmis după o întâlnire cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii din România, în contextul în care liderul social-democrat critică deciziile economice adoptate de Guvern în ultimul an.



Grindeanu: Fără noi majorări de taxe pentru firme în 2027

Sorin Grindeanu a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că relansarea economiei românești depinde de stabilitatea fiscală și de refacerea încrederii dintre stat și antreprenori.

Liderul PSD susține că măsurile guvernamentale din ultimul an au afectat economia și au contribuit la deteriorarea performanței economice a României în raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene.

„Deciziile guvernamentale greșite din ultimul an ne-au adus pe locul doi în Uniunea Europeană la cădere economică”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta consideră că o eventuală revenire economică în 2027 trebuie pregătită prin reguli fiscale stabile, care să permită companiilor să își planifice investițiile și activitatea.

„Ca să reușim o relansare economică credibilă anul viitor, atunci avem nevoie de predictibilitate și nu de noi surprize fiscale”, a adăugat liderul PSD.

Trei angajamente anunțate după întâlnirea cu reprezentanții IMM-urilor

Președintele PSD a precizat că, în cadrul discuțiilor cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, a reconfirmat trei priorități pentru anul viitor.

Prima vizează menținerea nivelului actual al taxelor aplicate mediului de afaceri.

„Nu creștem taxele pentru mediul de afaceri anul viitor”, a transmis Sorin Grindeanu.

Al doilea angajament privește achitarea obligațiilor financiare restante ale statului către companii, astfel încât firmele să nu mai fie afectate de întârzierile la plată.

Cea de-a treia prioritate este accelerarea rambursărilor de TVA.

Potrivit liderului PSD, aceste rambursări ar trebui realizate în cel mult 30 de zile în cazul companiilor corecte și conforme din punct de vedere fiscal.

Critici la adresa statului pentru schimbarea regulilor fiscale și întârzierea plăților

Sorin Grindeanu a atras atenția că firmele nu pot susține investiții și noi angajări în condițiile în care se confruntă cu modificări fiscale frecvente și cu întârzieri în recuperarea sumelor datorate de instituțiile publice.

„Nu poți cere companiilor să investească, să creeze locuri de muncă și să țină economia în mișcare, în timp ce statul le schimbă regulile de la o lună la alta și întârzie să-și plătească facturile”, a declarat liderul social-democrat.

În opinia acestuia, predictibilitatea fiscală reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru ca antreprenorii să își poată dezvolta afacerile.

Totodată, plata la timp a obligațiilor statului ar contribui la îmbunătățirea lichidităților companiilor, în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Liderul PSD cere un parteneriat real între stat și antreprenori

În mesajul său, Sorin Grindeanu a insistat asupra necesității schimbării relației dintre autorități și mediul privat.

„Relansarea economică începe cu încredere. Iar încrederea se construiește prin taxe predictibile, un stat care își respectă obligațiile și un parteneriat real cu antreprenorii”, a subliniat acesta.

Președintele PSD și-a încheiat mesajul afirmând că firmele românești trebuie sprijinite printr-o guvernare care să reducă presiunea administrativă și fiscală asupra activității economice.

„Firmele românești au nevoie de un stat care să le fie partener, nu povară”, a transmis Grindeanu.