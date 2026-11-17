Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, a avut o întâlnire cu reprezentanții Qatar Investment Authority (QIA), fondul suveran de investiții al statului Qatar, care gestionează active estimate la peste 500 de miliarde de dolari.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, discuțiile au vizat posibilitatea atragerii de capital qatarez în proiecte din România, în special în energie, turism și inteligență artificială.

Reprezentanții fondului și-au exprimat disponibilitatea de a analiza investiții prin achiziționarea unor participații minoritare în companii sau proiecte românești.

„În perioada următoare, vom identifica proiecte pe care să le prezentăm investitorilor, atât proiecte mature, cât și inițiative aflate în etape mai timpurii de dezvoltare”, a declarat ministrul Daniel Zamfir.

Un grup de afaceri din Qatar analizează investiții în hoteluri din România

În cadrul vizitei la Doha, ministrul Economiei s-a întâlnit și cu reprezentanții grupului Ali Bin Ali, cu care a discutat despre dezvoltarea unor parteneriate economice.

Printre domeniile abordate s-au numărat industria alimentară, securitatea și tehnologia informației.

Un interes distinct a fost manifestat pentru sectorul hotelier, grupul qatarez analizând posibilitatea unor investiții în unități de cazare din România.

O eventuală implicare a investitorilor din Qatar ar putea contribui la dezvoltarea infrastructurii turistice românești, însă discuțiile se află încă într-o etapă preliminară.

Companiile românești caută oportunități pe piața din Qatar

Agenda delegației economice a inclus și o reuniune cu reprezentanții RCH Qatar, companie privată specializată în consultanță și servicii administrative pentru firmele străine interesate să intre pe piața qatareză.

La întâlnire au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri românesc, fiind analizate posibilitățile de cooperare și de extindere a activităților comerciale.

Vizita face parte din demersurile autorităților române de consolidare a relațiilor economice cu statele din regiunea Golfului, considerate potențiale surse de capital pentru proiecte de dezvoltare.

Ce urmează după discuțiile de la Doha

Ministerul Economiei a precizat că dialogul cu investitorii din Qatar va continua, urmând să fie evaluate propunerile și identificate proiectele care pot fi prezentate potențialilor parteneri.

Un element important va fi selectarea investițiilor suficient de bine pregătite pentru a atrage capital străin, dar și prezentarea inițiativelor aflate în faze incipiente.

Fondul suveran qatarez administrează active de peste 500 de miliarde de dolari, această sumă reprezintă dimensiunea portofoliului său global.

În prezent, discuțiile nu echivalează cu angajamente ferme de finanțare, iar concretizarea investițiilor va depinde de proiectele propuse și de negocierile ulterioare.