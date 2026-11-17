Rusia se află în fruntea listei globale de exportatori de combustibili fosili, datorită vastelor sale zăcăminte de cărbune, petrol și gaze.

Conform The Guardian, țara a fost responsabilă pentru peste 70 de gigatone, până la sfârșitul anului 2025, fiind luate în considerare emisiile de CO2 produse prin arderea acestor exporturi.

Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari producători de petrol și gaze din lume, se situează pe locul doi, cu aproximativ 60 de gigatone de CO2 exportate. Țara a fost mult timp o forță obstrucționantă la summiturile anuale ale ONU privind clima.

Pe locul trei se află Australia, fiind responsabilă pentru peste 25 de gigatone de CO2 exportat, nu cu mult înaintea Venezuelei.

Australia nu are limite clare privind exportul de combustibili fosili

Statistica vine în timp ce Australia este președintele summitului ONU privind clima din acest an, Cop31. Țara nu a stabilit încă un punct limită pentru utilizarea sau exportul de combustibili fosili, care reprezintă aproximativ două cincimi din economia sa de export.

„Această analiză vă spune multe despre ce nu merge bine în negocierile climatice. Aici, la Cop31, guvernele susțin că nu există suficienți bani pentru a aborda criza climatică, în timp ce Australia, Rusia și Arabia Saudită, care au acumulat averi din combustibilii fosili, continuă să dețină o putere politică esențială în acest proces bazat pe consens”, a declarat Louise Hutchins, coordonatoarea Coaliției Internaționale „Fă Poluatorii Să Plătească”.

„Responsabilitatea este a celor bogați, a celor puternici și a profitorilor. Cei care au făcut averi din combustibilii fosili trebuie să plătească pentru pagube”, adaugă aceasta, potrivit sursei citate.

Analiza exporturilor istorice de combustibili fosili, realizată de Carbon Brief și consultată de Guardian, atribuie responsabilitatea pentru emisiile de CO2 în funcție de țara care extrage combustibilii fosili. Această statistică se diferențiază de majoritatea analizelor, care se concentrează pe țările în care este eliberat CO2.

SUA și China și-au consumat propriile rezerve

Analiza arată, de asemenea, că SUA și China, cei mai mari doi emițători de gaze cu efect de seră din lume în prezent, ​​poartă încă o responsabilitate mai mare pentru emisiile istorice decât Rusia, Arabia Saudită sau Australia. Pe lângă importul de cantități uriașe de combustibili fosili, acestea și-au consumat și propriile rezerve.

Climate Analytics, un grup de experți, a publicat marți o analiză separată care arată că Australia, în ciuda faptului că a prezidat Cop31, pare să nu aibă planuri de a-și reduce propria extracție de combustibili fosili.

Minele de cărbune sunt încă autorizate, însă acestea ar urma să rămână în funcțiune până în 2088, mult după ce toate țările ar fi trebuit să atingă emisii nete zero de gaze cu efect de seră, în jurul mijlocului secolului, mai arată sursa citată.