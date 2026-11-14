Șeful ONU pentru climă cere accelerarea negocierilor la COP31. Divergențe privind renunțarea la combustibilii fosili

Oficialul ONU cu cel mai înalt rang în domeniul climei le-a cerut sâmbătă negociatorilor de la conferința COP31, organizată în Turcia, să grăbească discuțiile pentru a ajunge la un acord și să „evite amânările tactice”, având în vedere că summitul intră în a doua și ultima săptămână.

Potrivit Reuters, conferința anuală a ONU privind clima se confruntă în acest an cu noi probleme. O serie de crize, de la război până la inflație, au făcut ca problema încălzirii globale să ajungă mai jos pe lista priorităților guvernelor internaționale.

„Fiecare țară are o viziune. Fiecare țară are o voce. Să ajungi la un consens asupra fiecărui cuvânt, a fiecărei fraze, este o muncă dificilă, dar vitală”, a declarat Simon Stiell în cadrul summitului.

„Nu există succes colectiv fără compromisuri din partea fiecărei părți. Pe măsură ce intrăm în a doua săptămână, îndemn părțile să abordeze rapid cele mai dificile chestiuni și să evite amânările tactice”, a mai spus oficialul ONU.

Potrivit observatorilor, marii producători și consumatori de combustibili fosili care participă la discuții se opun unui acord care ar introduce un plan de renunțare la petrol, gaze și cărbune.

Această poziție îngreunează eforturile Turciei, țara care găzduiește summitul, și ale Australiei, care are rolul de negociator-șef, de a ajunge la un acord suficient de puternic.

Susținătorii măsurilor pentru protejarea climei consideră că un astfel de acord este necesar pentru a combate încălzirea globală.

Un raport al ONU publicat luna trecută a arătat că lumea este deja pe cale să depășească pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius (2,7 grade Fahrenheit).

Oamenii de știință avertizează că această limită ar trebui respectată pentru a evita cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice.

Chris Bowen, reprezentantul Australiei care conduce negocierile de la COP31, a spus că se așteaptă ca primul proiect al textului acordului să fie prezentat la începutul săptămânii viitoare.

Planul Turciei pentru extinderea electrificării

Turcia încearcă să includă în centrul unui eventual acord o propunere privind extinderea electrificării la nivel global.

Potrivit autorităților turce, planul ar ajuta la reducerea mai rapidă a emisiilor, prin înlocuirea vehiculelor, centralelor de încălzire, cuptoarelor și a altor echipamente care funcționează pe bază de combustibili fosili.

Propunerea nu prevede însă ca energia electrică suplimentară să provină obligatoriu din surse regenerabile, ceea ce a dezamăgit observatorii și delegațiile care vor ca țările să-și definească mai bine strategia de tranziție către renunțarea la combustibilii fosili.

Mari producători de petrol, precum Arabia Saudită și Rusia, s-au opus în mod tradițional formulărilor care ar limita folosirea combustibililor fosili.

Totodată, economii importante aflate în curs de dezvoltare, precum India, au respins măsuri despre care susțin că le-ar putea restrânge dezvoltarea în domeniul energiei.

Întrebat cum apreciază progresele înregistrate până acum la COP31, Simon Stiell a declarat: „Tot ce pot spune în acest stadiu este că implicarea a fost constructivă. Știm unde există aceste tensiuni inerente.”