Fondul Monetar Internațional a anunțat că a înregistrat progrese importante în negocierile cu autoritățile ucrainene pentru un acord care ar putea permite deblocarea a aproximativ 1,6 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Instituția financiară internațională a precizat că discuțiile continuă în format virtual, obiectivul fiind încheierea unui acord la nivelul experților FMI și ai autorităților ucrainene.

Există însă un obstacol major: FMI solicită garanții că Ucraina va dispune de suficiente resurse financiare pentru a-și acoperi necesitățile în perioada următoare, în contextul prelungirii războiului declanșat de Rusia.

Reprezentanții Fondului și autoritățile de la Kiev poartă discuții cu partenerii internaționali pentru obținerea acestor angajamente.

Ucraina are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de dolari în 2027

Potrivit estimărilor prezentate anterior de oficialii ucraineni și citate de Reuters, Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de aproximativ 70 de miliarde de dolari pentru anul 2027.

Economia ucraineană este puternic afectată de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice, întreprinderilor și sectoarelor care generează venituri pentru bugetul de stat.

Situația economică s-a deteriorat în 2026. Produsul intern brut al Ucrainei a scăzut cu 0,7% în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar banca centrală anticipează o contracție economică de 0,4% pentru întregul an.

În același timp, inflația ar urma să ajungă la 12,5%, în vreme ce dificultățile exporturilor prin porturile de la Marea Neagră și problemele din agricultură și industria siderurgică afectează încasările statului.

De ce FMI condiționează acordarea banilor

FMI trebuie să se asigure că Ucraina dispune de un plan de finanțare credibil și de angajamente din partea creditorilor și a statelor partenere.

Instituția financiară analizează și disponibilitatea aliaților occidentali de a continua sprijinul financiar pentru Ucraina.

Această condiție a devenit și mai importantă pe măsură ce perspectivele unei încheieri rapide a războiului rămân incerte.

Finanțarea discutată în prezent face parte din programul de asistență pe patru ani, în valoare de aproximativ 8,1 miliarde de dolari, aprobat de FMI în februarie 2026.

În luna iulie, Fondul a autorizat deja o tranșă de aproximativ 690 de milioane de dolari, ridicând la 2,2 miliarde de dolari suma totală acordată Ucrainei prin acest program.

Noua evaluare reunește a doua și a treia analiză a programului și ar putea permite accesarea unei finanțări suplimentare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

Un acord la nivelul experților nu echivalează însă cu transferul imediat al banilor. Pentru efectuarea plății este necesară și aprobarea Consiliului Executiv al FMI.