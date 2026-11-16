„Nu le-am promis primarilor un an ușor”. Alexandru Nazare anunță ce pregătește Guvernul pentru bugetul din 2027

Ministrul susține că bugetul pentru 2027 trebuie să asigure finanțare predictibilă administrațiilor locale, fără abandonarea consolidării fiscale. În același timp, Ministerul Finanțelor pregătește soluții pentru finalizarea investițiilor începute prin PNRR, inclusiv prelungirea termenelor până în 2027 și acordarea unor împrumuturi prioritare fără plafon.

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR), alături de premierul Luca Niculescu, ministrul Finanțelor a prezentat principalele măsuri de sprijin pentru administrațiile locale și prioritățile avute în vedere la elaborarea bugetului de anul viitor.

„Bugetul pentru 2027 trebuie să ofere comunităților finanțare predictibilă, continuând în același timp direcția de reducere a deficitului. Sunt două obiective majore, care trebuie construite împreună, cu responsabilitate”, a transmis Alexandru Nazare.

Discuțiile cu primarii au vizat finanțarea serviciilor publice, continuarea proiectelor de investiții, asigurarea încălzirii în sezonul rece și pregătirea bugetelor locale pentru 2027.

Bugetele locale, la un nivel record: 171 de miliarde de lei în 2026

Ministrul Finanțelor a susținut că autoritățile locale beneficiază anul acesta de cele mai mari resurse bugetare de până acum.

Potrivit datelor prezentate de acesta, veniturile totale programate ale administrațiilor locale se ridică la 171 de miliarde de lei, cu aproape 10 miliarde de lei peste nivelul din anul precedent.

„Anul acesta, autoritățile locale beneficiază de cele mai mari bugete de până acum: 171 de miliarde de lei venituri totale programate, cu aproape 10 miliarde de lei mai mult decât anul trecut.

Reforma taxării proprietății, asumată prin PNRR, a generat venituri suplimentare de 3 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului. Totodată, prin rectificarea bugetară, veniturile bugetelor locale au fost majorate, per sold, cu un miliard de lei. Am explicat că, acolo unde au fost operate ajustări, acestea au avut rolul de a alinia estimările bugetare la nivelul încasărilor efective”, a precizat Nazare.

Peste 125 de miliarde de lei pentru investiții publice în primele zece luni

Ministrul a evidențiat și nivelul investițiilor publice, pe care l-a prezentat drept cel mai ridicat de până acum.

Potrivit acestuia, investițiile realizate în primele zece luni ale anului au depășit 125 de miliarde de lei, iar programul anual de investiții reprezintă aproximativ 8% din produsul intern brut.

„Discuția despre resursele locale este strâns legată de investițiile pe care acestea le susțin. Am avut cel mai mare buget de investiții publice anul acesta: peste 125 de miliarde de lei investite în primele 10 luni și un program anual de aproximativ 8% din PIB. Din investițiile publice, peste 25 de miliarde de lei au mers către proiectele autorităților locale, prin PNRR, programele regionale, Administrația Fondului pentru Mediu și programele Ministerului Dezvoltării.”

În același context, Alexandru Nazare a menționat suplimentarea bugetelor Agențiilor de Dezvoltare Regională cu echivalentul a 3,5 miliarde de euro, până la aproape 17,5 miliarde de lei, potrivit cifrelor prezentate în mesajul său.

Fondurile sunt destinate accelerării absorbției resurselor europene și finanțării unor noi proiecte de dezvoltare regională.

„Miza este folosirea integrală a resurselor europene disponibile și transformarea lor în investiții finalizate”, a subliniat ministrul.

Credite fără dobândă și împrumuturi pentru primării. Ce instrumente sunt disponibile

Ministerul Finanțelor pune la dispoziția autorităților locale mai multe mecanisme pentru susținerea investițiilor și acoperirea necesarului temporar de lichidități.

Alexandru Nazare a explicat că aceste instrumente sunt necesare mai ales în situațiile în care lucrările sunt în desfășurare, dar rambursările aferente proiectelor europene nu au fost încă încasate.

Printre măsurile prezentate se numără:

Credite-punte cu dobândă zero, în limita unui plafon de 10 miliarde de lei, pentru finanțarea temporară a proiectelor locale.

Împrumuturi fără plafon pentru cofinanțarea investițiilor europene și acoperirea cheltuielilor neeligibile.

Un plafon de 3 miliarde de lei pentru împrumuturile autorităților locale, cu un miliard de lei peste nivelul anului trecut.

Împrumuturi din Trezorerie pentru energia termică și posibilitatea contractării sau garantării unor credite pentru achiziția combustibilului necesar sistemelor de termoficare.

Ultima măsură urmărește să ajute administrațiile să asigure continuitatea furnizării căldurii în sezonul rece.

Mecanism de compensare a datoriilor de 2 miliarde de lei

O altă măsură prezentată de ministrul Finanțelor vizează reducerea restanțelor financiare ale administrațiilor locale.

„Tot pentru reducerea blocajelor financiare, am lansat mecanismul de compensare a datoriilor restante, în valoare de 2 miliarde de lei. Aproximativ 100 de milioane de lei au fost deja compensate în prima săptămână. Le-am adresat primarilor îndemnul de a depune cererile până la 25 noiembrie. Acest mecanism ajută administrațiile să își stingă obligațiile către furnizori, iar firmele care au lucrat pentru comunități să își achite, prin compensare, datoriile fiscale”, a transmis Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, procedura este menită să reducă blocajele din relația dintre administrațiile locale, furnizorii acestora și bugetul de stat.

Proiectele PNRR ar putea fi finalizate până la jumătatea anului 2027

Una dintre principalele preocupări ale primarilor este situația investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în condițiile apropierii termenelor de finalizare.

Ministrul Finanțelor a anunțat că sunt analizate soluții pentru continuarea proiectelor începute, inclusiv prelungirea termenelor până în primăvara sau la jumătatea anului 2027.

„Una dintre preocupările importante ale administrațiilor este finalizarea investițiilor începute prin PNRR. Nu vrem ca proiectele să rămână neterminate și nici ca administrațiile să piardă rezultatele muncii de până acum. Am prezentat soluțiile la care lucrăm: prelungirea termenelor de finalizare până în primăvara sau la jumătatea anului 2027 și un mecanism de împrumuturi prioritare, fără plafon, pentru ca aceste investiții să fie duse la capăt și puse în folosul oamenilor.”

Parcuri industriale, ajutoare de stat și parteneriate public-private

Pe lângă finalizarea investițiilor aflate deja în derulare, Ministerul Finanțelor urmărește stimularea proiectelor care pot genera activitate economică la nivel local.

„Alături de finalizarea proiectelor începute, am discutat și despre modul în care investițiile locale pot susține mai bine economia. Pregătim parteneriate cu ADR-urile pentru parcuri industriale, punctaj suplimentar în schemele de ajutor de stat pentru investițiile realizate în aceste structuri și sprijin pentru pregătirea parteneriatelor public-private, inclusiv la nivel local. Investițiile publice trebuie să genereze mai multă activitate economică, locuri de muncă și venituri pentru comunități.”

Aceste inițiative ar urma să încurajeze dezvoltarea infrastructurii economice și atragerea investițiilor private în comunitățile locale.

România vrea mai mulți bani pentru dezvoltare regională în bugetul european 2028 – 2034

Ministrul Finanțelor a abordat și negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, România beneficiază în prezent de 12 miliarde de euro pentru programele regionale, iar valoarea proiectelor contractate sau aflate în curs de contractare se apropie de 20 de miliarde de euro, prin mecanismul supracontractării.

„Am reafirmat susținerea creşterii resurselor pentru dezvoltare regională în următorul cadru financiar, cu programe și intervenții de finanțare descentralizate, alocări transparente și cofinanțări care să țină cont de capacitatea financiară a fiecărei categorii de administrație locală. Pregătirea acestor soluții trebuie făcută împreună cu autoritățile care cunosc cel mai bine nevoile și proiectele comunităților.”

Nazare a insistat asupra necesității implicării administrațiilor locale în stabilirea viitoarelor mecanisme de finanțare europeană.

Avertisment privind ratingul României: Abaterile de la reducerea deficitului pot scumpi împrumuturile

Ministrul Finanțelor a transmis că toate măsurile de sprijin pentru administrațiile locale trebuie corelate cu obiectivul reducerii deficitului bugetar.

Acesta a avertizat că România riscă o deteriorare a percepției investitorilor și a agențiilor de rating dacă nu respectă traiectoria de consolidare fiscală.

„Am subliniat însă și condiția de care depind toate aceste obiective: un buget credibil, construit pe venituri realiste și obligații evaluate corect. Reducerea deficitului nu este un obiectiv separat de dezvoltarea comunităților, ci o condiție pentru a o putea finanța sustenabil.

Nu ne putem permite să pierdem credibilitatea financiară a țării, câștigată cu eforturi importante în ultimul an. Bugetul pentru 2027 și respectarea traiectoriei de reducere a deficitului vor conta în evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor. Orice abatere de la țintele de consolidare poate crește riscul unei evaluări nefavorabile și al unor costuri mai mari de împrumut: mai mulți bani pentru dobânzi și mai puține resurse pentru investiții, servicii publice și dezvoltare locală.”

Nazare, către primari: „Nu le-am promis un an ușor”

În încheierea mesajului său, Alexandru Nazare a subliniat că pregătirea bugetului pentru 2027 presupune atât stabilirea unor priorități clare, cât și asumarea limitelor financiare.

„Nu le-am promis primarilor un an ușor. Le-am promis transparență asupra constrângerilor, decizii luate la timp și un parteneriat real cu Ministerul Finanțelor, pentru identificarea soluțiilor sustenabile.

În spatele fiecărui buget local sunt oameni care au nevoie de continuitatea serviciilor publice și de investiții care să le îmbunătățească viața. Responsabilitatea tuturor, la nivel central și local, este să folosim atent resursele disponibile și să ne asigurăm că angajamentele pe care le luăm pot fi duse la capăt.”

Ministrul a reiterat obiectivul aprobării bugetului de stat într-un calendar predictibil, astfel încât autoritățile locale să aibă suficient timp pentru planificarea veniturilor și cheltuielilor din anul următor.