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Comisia Europeană a aprobat parțial a cincea cerere de plată a României din PNRR. Care sunt jaloanele şi ţintele care n-au fost îndeplinite

Comisia Europeană a aprobat parțial cea de-a cincea cerere de plată a României din PNRR, potrivit unui comunicat de presă emis luni. Cererea de plată a fost depusă de România în vară, în valoare de 2,84 miliarde de euro, iar Comisia va plăti doar 2,67 miliarde de euro.
Comisia Europeană a aprobat parțial a cincea cerere de plată a României din PNRR. Care sunt jaloanele şi ţintele care n-au fost îndeplinite
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 14:28, Economic
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Comisia Europeană a anunțat, luni, că a aprobat parțial cea de-a cincea cerere de plată a României din PNRR, care a fost depusă în vara acestui an.

Potrivit unui comunicat de presă, Comisia va plăti 2,67 miliarde de euro față de suma cerută de 2,84 miliarde de euro.

„Acest lucru reprezintă un pas important în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor legate de această cerere de plată, care vizează gestionarea apei, a deșeurilor și a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, competențele în domeniul sănătății și sectorul social. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional la nivel guvernamental, promovarea digitalizării, stimularea cercetării și a mediului de afaceri, precum și sprijinirea dezvoltării sistemului de învățământ”, a transmis Comisia Europeană în comunicatul de presă.

Instituția a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE.

Printre măsurile importante incluse în această cerere de plată se numără: Extinderea accesului la internet de mare viteză; Decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon; Digitalizarea universităților și a administrației fiscale.

Care sunt jaloanele și țintele pentru care evaluarea a fost suspendată

Potrivit Comisiei Europene, sunt câteva jaloane și ținte în cazul cărora nu s-a putut concluziona că acestea au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Este vorba despre:

  • Intrarea în vigoare a actelor normative care permit utilizarea terenurilor de stat pentru investiții în energie regenerabilă și care sprijină dezvoltarea pieței hidrogenului regenerabil.
  • Înființarea unui registru național unic al terenurilor aflate în proprietatea statului.
  • Reducerea timpului mediu necesar pentru intervențiile la rețeaua de transport al energiei electrice.
  • Aplicarea testului IMM-urilor.
  • Îmbunătățirea accesului companiilor la finanțare prin intermediul garanțiilor de portofoliu.

Comisia va comunica în curând României motivele pentru care consideră că anumite jaloane și ținte nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Ulterior, România va avea la dispoziție două luni pentru a transmite observațiile sale Comisiei Europene.

Plata către România poate fi efectuată după emiterea avizului Comitetului Economic și Financiar și adoptarea de către Comisie a unei decizii de plată.

România a depus cererea de plată nr. 5 pe 15 august 2026.

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