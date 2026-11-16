ÎCCJ a respins cererea de revizuire în dosarul Danileț. Hotărârea este definitivă

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe hotărârea Marii Camere a CEDO din 15 decembrie 2025, prin care au fost stabilite criterii privind libertatea de exprimare a judecătorilor.

Într-un comunicat de presă transmis luni, ÎCCJ precizează că respingerea cererii nu pune în discuție constatarea făcută de instanța europeană, ci vizează exclusiv îndeplinirea condițiilor legale excepționale necesare pentru revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive.

Potrivit ÎCCJ, nu a fost îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă în prezent asupra situației revizuentului.

Sancțiunea a avut efecte limitate și a fost radiată ulterior

Instanța a avut în vedere faptul că sancțiunea disciplinară aplicată, respectiv reducerea cu 5% a indemnizației timp de două luni, a avut efecte limitate, care s-au încheiat la scurt timp după pronunțare. Ulterior, sancțiunea a fost radiată de drept.

De asemenea, ÎCCJ a reținut că hotărârea contestată nu a influențat soluțiile pronunțate în alte dosare referitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului.

Judecătorii au mai subliniat că hotărârea Marii Camere a CEDO este obligatorie pentru statul român și toate autoritățile sale, inclusiv instanțele judecătorești. Standardele stabilite de Curtea Europeană privind libertatea de exprimare a magistraților trebuie aplicate de autoritățile administrative și judiciare din România.

Motivarea deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție urmează să fie publicată după redactare.