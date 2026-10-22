ÎCCJ, după decizia CEDO privind plata drepturilor salariale: Litigiul cu Guvernul vizează alte chestiuni juridice

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis joi seară că decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) privind plata unor drepturi financiare și procesul deschis de instanța supremă împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor vizează probleme juridice diferite.

Reprezentanții ÎCCJ spun că hotărârea CEDO trebuie analizată în întregime și că aceasta nu poate fi interpretată ca o validare sau o respingere a cererilor formulate de instanța supremă în procesul cu autoritățile române.

În comunicatul transmis joi seară, ÎCCJ arată că decizia instanței europene reafirmă principii ale statului de drept, printre care obligația autorităților de a respecta hotărârile judecătorești definitive și de a asigura punerea lor în aplicare.

„Instanța supremă a luat act de decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și consideră că aceasta trebuie analizată în integralitatea sa, prin raportare la circumstanțele concrete ale cauzei și la ansamblul considerentelor reținute de Curte”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

ÎCCJ explică diferențele dintre cele două cauze

Instanța supremă anunță că trebuie făcută o distincție între cazul analizat de CEDO și litigiul pe care ÎCCJ l-a deschis împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor.

Procesul analizat de CEDO a vizat întârzierile statului în plata unor sume stabilite prin hotărâri judecătorești și dacă aceste întârzieri respectă drepturile oamenilor.

În schimb, procesul deschis de ÎCCJ împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor nu contestă dreptul statului de a amâna sau împărți plățile în timp.

Instanța supremă vrea să afle dacă Guvernul respectă propriile reguli și asigură banii necesari pentru plata sumelor datorate, conform calendarului stabilit.

„Cu alte cuvinte, una este posibilitatea statului de a reglementa modalitatea și calendarul executării unor obligații, iar alta este obligația autorităților statului de a respecta chiar regulile pe care le-au instituit”, se arată în comunicat.

ÎCCJ explică faptul că statul poate stabili cum și când își plătește datoriile, dar autoritățile trebuie să respecte regulile pe care le-au adoptat.

„Cu alte cuvinte, una este posibilitatea statului de a reglementa modalitatea și calendarul executării unor obligații, iar alta este obligația autorităților statului de a respecta chiar regulile pe care le-au instituit”, se arată în comunicat.

Decizia CEDO nu rezolvă procesul dintre ÎCCJ și Guvern

Instanța supremă spune că decizia CEDO nu soluționează procesul deschis de ÎCCJ împotriva Guvernului și nu stabilește automat dacă solicitările instanței sunt justificate.

Cele două cazuri au obiecte diferite și se bazează pe probleme juridice distincte.

„Această distincție este esențială pentru înțelegerea corectă a celor două cauze. Decizia CEDO nu reprezintă o soluționare a litigiului inițiat de Înalta Curte și nu poate fi prezentată ca validând sau invalidând automat pretențiile formulate într-un proces cu obiect și temeiuri juridice distincte”, transmite ÎCCJ.