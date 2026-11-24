Guvernul caută o formulă legală și constituțională pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, care se ridică la aproximativ 5 miliarde de lei, fără a pune în pericol stabilitatea financiară și bugetară a țării. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invocă o recentă decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia eșalonarea datoriilor poate reprezenta o soluție în condiții de dificultate economică.

Întrebat, la Euronews, despre posibilitatea unei noi eșalonări a sumelor datorate magistraților și despre eventualele negocieri privind calendarul plăților, Radu Marinescu a explicat că obligațiile financiare provin din hotărâri judecătorești definitive, care trebuie respectate într-un stat de drept.

Ministrul a amintit că numeroase categorii profesionale au apelat la instanțe pentru recuperarea unor drepturi salariale, iar deciziile pronunțate au generat obligații financiare pentru stat.

„S-au dat niște hotărâri judecătorești, sunt definitive, sunt obligatorii și se consideră că într-un stat de drept ele reflectă adevărul. S-au creat niște obligații financiare”, a declarat Radu Marinescu.

Restanțele au crescut după neplata unor tranșe în 2025

Potrivit ministrului Justiției, în 2025, două dintre tranșele stabilite printr-o eșalonare anterioară nu au mai fost achitate de Guvern. În urma acestei situații, creditorii au deschis noi acțiuni în instanță, reclamând neplata sumelor scadente.

Radu Marinescu susține că această situație a contribuit la creșterea poverii financiare pe care statul trebuie să o gestioneze în prezent.

„În momentul de față, Guvernul are o notă de plată pe care încearcă să o achite, în același timp, fără a prejudicia stabilitatea financiară și bugetară”, a afirmat ministrul.

CEDO, invocată în discuția despre eșalonarea plăților

Un argument luat în calcul de autorități este o decizie recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, referitoare la plângerile unor magistrați care au solicitat plata imediată a drepturilor salariale.

Potrivit lui Radu Marinescu, Curtea a arătat că, în condiții de dificultate economică, eșalonarea datoriilor poate reprezenta o soluție.

Ministrul nu a prezentat însă un calendar concret al plăților sau o formulă finală de eșalonare, precizând că autoritățile trebuie să identifice o variantă care să respecte atât drepturile creditorilor, cât și echilibrul bugetar.

„Noi trebuie să găsim acea formulă care să fie constituțională, legală, specifică unei democrații și unui stat de drept și, în același timp, să nu ne pericliteze stabilitatea financiară”, a declarat ministrul Justiției.