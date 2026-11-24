Acesta avertizează că simpla comasare a unităților administrative nu asigură automat reducerea cheltuielilor publice sau îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.



Negrescu: Reforma administrativă trebuie bazată pe date concrete

Într-un mesaj publicat marți pe Facebook, Victor Negrescu a cerut ca dezbaterea privind reorganizarea administrației publice să ia în considerare mai multe criterii, de la particularitățile geografice și economice ale localităților până la capacitatea instituțiilor de a furniza servicii publice.

„Reforma administrativă a României trebuie să aibă la bază date concrete, o analiză obiectivă și exemple de bune practici europene”, a transmis europarlamentarul.

Negrescu a salutat, alături de reprezentanții PES Activists România, implicarea europarlamentarului Dragoș Benea, președintele Comisiei pentru dezvoltare regională a Parlamentului European, în discuțiile privind reforma administrativă.

Potrivit acestuia, eficientizarea instituțiilor publice și reducerea decalajelor de dezvoltare reprezintă teme abordate și la nivelul Uniunii Europene.

Exemplele din patru state europene, invocate în dezbaterea privind reorganizarea teritorială

Victor Negrescu consideră că România ar trebui să analizeze experiențele Danemarcei, Estoniei, Poloniei și Cehiei înainte de a decide eventuale modificări ale organizării administrativ-teritoriale.

În opinia sa, reformele din aceste țări evidențiază importanța consultării comunităților locale, a acordării unor stimulente financiare și a stabilirii clare a responsabilităților instituționale.

Un alt element esențial îl reprezintă asigurarea resurselor necesare funcționării administrațiilor locale după reorganizare.

„Exemplele europene ne arată că trebuie să ținem cont de o serie de criterii, nu doar de cel demografic: de la particularitățile geografice și economice până la capacitatea administrativă și accesul cetățenilor la serviciile publice”, a explicat Negrescu.

Europarlamentarul a subliniat că reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale nu trebuie confundată cu eficientizarea automată a administrației.

„Simpla reducere a numărului de unități administrative nu garantează automat economii bugetare sau servicii publice mai bune”, a avertizat acesta.

Fondurile europene, o posibilă sursă pentru modernizarea administrației

Victor Negrescu susține că reforma administrativă ar trebui însoțită de investiții care să îmbunătățească funcționarea instituțiilor și accesul cetățenilor la serviciile publice.

În acest sens, europarlamentarul a pledat pentru utilizarea oportunităților de finanțare oferite de Uniunea Europeană.

El a precizat că susține această abordare împreună cu europarlamentarul Dragoș Benea și ministrul Alexandru Stoica.

Potrivit mesajului său, finanțările europene ar putea contribui la modernizarea administrației publice și la reducerea diferențelor de dezvoltare dintre comunități.

Poziția exprimată de Victor Negrescu intervine în contextul dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, în care sunt discutate inclusiv comasarea unor localități și reducerea cheltuielilor aparatului administrativ.