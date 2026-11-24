UPDATE: Parchetul General transmite că citația a fost transmisă înainte de prezentarea raportului AUR

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat marți, 24 noiembrie, la afirmațiile președintelui AUR, George Simion, care a susținut că citarea sa în calitate de suspect ar reprezenta un răspuns politic la prezentarea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit unui comunicat al instituției, procedura de citare a fost efectuată vineri, 20 noiembrie, iar confirmarea de primire a citației a fost transmisă prin e-mail în aceeași zi, cu trei zile înainte ca AUR să prezinte public raportul, luni, 23 noiembrie.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție respinge categoric orice interpretare de natură să atribuie o conotație politică demersurilor judiciare întreprinse în această cauză, activitatea procurorilor fiind guvernată exclusiv de principiile legalității, imparțialității și obiectivității”, se arată în comunicat.

Știre inițială:

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat marți, 24 noiembrie, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că trebuie să se prezinte joi, 26 noiembrie, la Parchetul General, unde ar urma să fie audiat în calitate de suspect.

În mesajul său, politicianul a criticat conducerea politică a țării, sugerând că această convocare ar reprezenta o reacție la activitatea recentă a formațiunii sale.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicușor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de «suspect» la Parchetul General!”, a scris George Simion.

Președintele AUR și-a încheiat mesajul cu un îndemn adresat susținătorilor săi:

„Nu trădăm, nu renunțăm!”



Anunțul vine la o zi după prezentarea raportului AUR privind alegerile anulate

Mesajul lui George Simion a fost publicat la mai puțin de 24 de ore după ce AUR a prezentat, luni, 23 noiembrie, un raport privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Documentul, prezentat de liderul AUR și deputata Laura Gherasim, contestă legalitatea deciziei Curții Constituționale și formulează acuzații referitoare la rolul unor instituții ale statului în anularea scrutinului.

În cadrul conferinței de luni, George Simion a cerut desecretizarea stenogramei ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din decembrie 2024 și investigarea circumstanțelor în care au fost anulate alegerile.

Liderul AUR a anunțat că documentul va fi transmis Parchetului General și altor instituții ale statului. Totodată, i-a îndemnat pe cetățenii care doresc clarificarea situației să formuleze plângeri penale.

În mesajul publicat marți, președintele AUR nu a oferit detalii despre dosarul penal în care susține că a fost citat și nici despre faptele pentru care ar fi cercetat.