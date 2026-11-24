Administrația Prezidențială a reacționat, marți, la raportul prezentat luni seara de către partidul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-un comunicat de presă, Administrația Prezidențială precizează că raportul „nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică” în legătură cu acest subiect și că multe dintre întrebările și afirmațiile făcute de AUR își găsesc răspunsul „în însăși Hotărârea nr. 32 a Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, detaliată și explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituționali, și în interviul din februarie 2025 al președintelui de atunci al Curții Constituționale, Marian Enache”.

Palatul Cotroceni a reiterat, pe scurt, cele trei motive care au stat la baza deciziei de anulare a scrutinului prezidențial din 2024:

Utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale, inclusiv prin folosirea netransparentă a algoritmilor rețelelor sociale, realizată prin finanțări netransparente, a fost creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

Publicitatea electorală nemarcată conform legii a creat un avantaj substanțial de expunere în mediul online a unui candidat.

Un candidat a încălcat flagrant legea finanțării campaniilor electorale, declarând zero cheltuieli în ciuda unei expuneri media consistente.

Potrivit comunicatului, „probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete la momentul hotărârii pentru că nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar arată că „verificările ulterioare au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susțin”.

„Nu este nevoie ca CCR să cuantifice sociologic impactul unor campanii media. Este suficient să constate că procesul electoral a fost distorsionat semnificativ. Pe de altă parte, este evident că distorsionarea campaniei electorale a afectat semnificativ rezultatul votului, din moment ce a făcut ca un candidat creditat cu 3% intenție de vot cu două săptămâni înainte de scrutin să câștige primul tur cu 23%”, mai transmite Administrația Prezidențială.

Legislația românească nu era pregătită în 2024 pentru scenariul pe care CCR a trebuit să-l decidă

În comunicatul de presă, în legătură cu informațiile din raportul AUR potrivit cărora CCR nu a respectat contradictorialitatea și dreptul la apărare, Administrația Prezidențială a admis faptul că la momentul alegerilor, legislația din România „nu era pregătită pentru scenariul pe care CCR a trebuit să-l decidă (noutatea manipulării algoritmice și a finanțării digitale)”.

În plus, a subliniat că pentru legislația electorală privind viitoarele alegeri, va trebui să se țină cont și de astfel de situații. Pe de altă parte, a admis că decizia CCR de anulare a scrutinului, una excepțională de altfel, „este preferabilă celei de validare a unui proces electoral profund viciat”.

În privința informațiilor din raportul AUR potrivit cărora nu ar fi existat vreo ingerință străină, Administrația Prezidențială a subliniat faptul că hotărârea Curții Constituționale nu se fundamentează pe o ingerință străină, ci pe o finanțare ilicită, indiferent că ea este una internă sau externă.

CSAT și serviciile și-au depășit atribuțiile? Care este poziția Administrației Prezidențiale

Raportul a mai menționat și că serviciile de informații și CSAT și-au depășit atribuțiile în privința scrutinului. Totuși, Administrația Prezidențială evidențiază că în ciuda unor comunicări și opinii ale altor instituții, hotărârea de anulare a alegerilor a fost luată exclusiv de judecătorii Curții Constituționale în unanimitate.

„Legea securității naționale 51/1991 include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la securitatea națională, iar CSAT are atribuții de apărare a ordinii constituționale”, a mai adăugat Administrația Prezidențială.

Ce cuprinde raportul AUR despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Luni seara, AUR a prezentat un raport de peste 400 de pagini despre anularea alegerilor prezidențiale din România din 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost realizat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților.

Raportul analizează decizia Curții Constituționale a României (CCR) de anulare a alegerilor, informațiile prezentate de serviciile de informații, implicarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), campania electorală de pe TikTok și rolul Comisiei Europene.

Autoarea raportului susține că alegerile au fost anulate fără suficiente dovezi și fără ca legea să permită CCR să ia o asemenea decizie prin autosesizare. Documentul ridică întrebări și despre felul în care au fost strânse și prezentate informațiile privind presupusa implicare a Rusiei în alegeri.

Raportul are opt capitole principale și include o cronologie a evenimentelor, analiza unor documente oficiale, declarații date în Parlament și propuneri de modificare a legii. Sinteza raportului AUR poate fi citită AICI.