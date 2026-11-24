Componentele europene și americane au fost descoperite într-o dronă doborâtă în Ucraina, anunță, în exclusivitate, The Kyiv Independent.

La mijlocul lunii august, o dronă de atac rusească Geran-4, propulsată de un motor cu reacție, a fost doborâtă deasupra regiunii Kiev. Conform unui raport al serviciilor de informații ucrainene, consultat de publicația menționată, unele dintre componentele dronei au fost fabricate de producători americani și europeni cu doar câteva luni înainte ca Rusia să o utilizeze împotriva Ucrainei.

Concluziile raportului sugerează că, la mai bine de patru ani de la începutul războiului, Rusia continuă să obțină tehnologie occidentală nouă și restricționată, prin intermediul unor rețele care eludează sancțiunile și operează prin țări terțe.

16.000 de componente din peste 30 de țări

De la începutul războiului, anchetatorii au identificat peste 16.000 de componente de proveniență străină în dronele, rachetele și alte tipuri de armament rusesc, a transmis Parchetul General al Ucrainei într-un răspuns adresat publicației Kyiv Independent.

Piesele poartă marcajele unor producători din peste 30 de țări.