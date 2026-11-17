Decizia vizează zilele de 17 și 18 noiembrie și a fost anunțată marți de Magyar, într-o postare pe Facebook.

„Echipajul maghiar al trenului care sosea din Ungaria a fost coborât. Suspendăm traficul feroviar dintre Ungaria și Ucraina pentru astăzi și mâine”, a scris premierul, potrivit DailyNewsHungary.

Drona rusească s-a prăbușit la aproximativ 300 de metri de gara din Mukacevo, în regiunea ucraineană Transcarpatia. Incidentul a avut loc după ce un alt atac cu drone rusești a vizat, marți, o zonă industrială din oraș. Nu au fost raportate victime în urma acelui atac.

Atacuri rusești în trei valuri în regiunea Transcarpatia

Ministrul de Externe, Anita Orbán, a declarat că drone rusești de tip Geran-2 au atacat regiunea Transcarpatia în trei valuri, în jurul orei 10:00, ora Ungariei. Principalele zone vizate au fost cele din apropierea orașelor Mukacevo și Ujhorod.

Potrivit acesteia, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât mai multe drone, însă au fost semnalate și impacturi, iar autoritățile evaluau pagubele.

Ministrul a avertizat că atacurile ar putea continua și că populația civilă din Ucraina s-ar putea confrunta cu cea mai dificilă iarnă de la începutul războiului. Rețelele de electricitate și sistemele centralizate de încălzire sunt deja într-o stare critică în mai multe zone, în special la Kiev, Harkov și în sudul țării.

Orbán a avertizat că Rusia ar putea intensifica atacurile asupra instalațiilor de producere a energiei electrice, ceea ce ar putea lăsa milioane de oameni fără căldură și electricitate și ar putea afecta alimentarea cu apă a orașelor.

Magyar a abordat atacul și în Parlament, unde le-a cerut deputaților din opoziție să-și reconsidere poziția față de război.

El a amintit că anterior au existat argumente potrivit cărora regiunea Transcarpatia și localitățile cu populație maghiară ar fi fost ferite de atacuri și a spus că ultimul incident arată de ce situația trebuie luată în serios.

Premierul le-a cerut politicienilor din opoziție să renunțe la ceea ce a descris drept instigare și dezinformare și să arate sprijin real pentru etnicii maghiari din Transcarpatia.

Alerta aeriană din regiune a fost ridicată marți, la scurt timp după ora 11:00, permițând locuitorilor din districtele Mukacevo, Ujhorod și Hust să părăsească adăposturile.