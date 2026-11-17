JPMorgan Chase a confirmat că o defecțiune informatică a provocat întârzieri în procesarea tranzacțiilor, relatează AP. Problema a afectat componentele hardware interne ale băncii, iar echipele tehnice au intervenit pentru restabilirea serviciilor. Unii clienți au primit mesaje prin care erau anunțați că anumite operațiuni nu sunt disponibile temporar și că trebuie să încerce din nou mai târziu.

Cum au ajuns problemele de la Chase să afecteze și alte bănci

Deși defecțiunea a fost identificată la JPMorgan Chase, întârzierile au fost semnalate și de clienți ai altor instituții financiare, inclusiv Bank of America și Citigroup. Reprezentanții Chase au explicat că băncile partenere nu au avut neapărat probleme cu propriile sisteme. Întârzierile puteau apărea atunci când o tranzacție implica un cont deschis la JPMorgan Chase. „Alte bănci ar fi putut fi afectate de încetinirea tranzacțiilor doar în măsura în care erau implicate într-o operațiune cu noi”, a declarat Joe Evangelisti, purtător de cuvânt al Chase. Prin urmare, dificultățile raportate la mai multe bănci nu înseamnă că toate instituțiile respective au suferit defecțiuni tehnice.

Ce s-a întâmplat cu transferurile prin Zelle

Problemele au afectat și unele plăți efectuate prin Zelle, serviciu care permite transferul rapid al banilor între persoane prin intermediul băncilor americane. Utilizatorii puteau întâmpina întârzieri atunci când trimiteau bani către un client Chase sau așteptau un transfer dintr-un cont al acestei bănci. Operatorul Zelle, compania Early Warning Services, a precizat însă că rețeaua de plăți funcționa normal și nu fusese afectată direct de defecțiune. Platforma este deținută de un grup de instituții financiare, printre care JPMorgan Chase, Bank of America, Capital One, PNC Bank, Truist, U.S. Bank și Wells Fargo.

JPMorgan Chase exclude un atac cibernetic

Banca americană a transmis că incidentul a fost provocat de o eroare software izolată, nu de un atac informatic. Reprezentanții Chase au precizat că oamenii își puteau accesa în continuare conturile și fondurile, chiar dacă unele servicii și tranzacții înregistrau întârzieri. Instituția estima că problema va fi remediată până la sfârșitul zilei de luni. La momentul informațiilor publicate de AP, nu exista o confirmare că toate operațiunile reveniseră la normal.

Incidentul a survenit la câteva zile după alte două pene informatice majore în Statele Unite. Joi, o problemă tehnică apărută în timpul unei actualizări Microsoft a perturbat servicii precum Outlook, Teams și Copilot. Vineri, defectarea unui router a provocat blocarea temporară a zborurilor din SUA, afectând transportul aerian și în weekend. Potrivit autorităților și companiilor implicate, cele trei incidente nu au avut legătură între ele.