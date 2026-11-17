Comisia Europeană acuză platforma, care contestă aceste constatări preliminare, că nu face suficient pentru a combate vânzarea de produse ilegale sau periculoase, din cauza unor verificări insuficiente ale conformității produselor oferite, a unei moderări „prea slabe” pentru a identifica ofertele problematice și a unor sancțiuni care nu sunt suficient de descurajante pentru vânzătorii prinși în încălcarea regulilor, potrivit Le Figaro.

Aceste acuzații, dacă se confirmă, ar constitui o încălcare suplimentară a obligațiilor grupului în temeiul Legii europene privind serviciile digitale (DSA), care impune platformelor online mari să atenueze riscurile cu care se confruntă consumatorii. „Conform prevederilor DSA, platformele au responsabilitatea de a proteja utilizatorii de riscurile prezentate de conținutul și produsele ilegale”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă pentru afaceri digitale, considerând această nouă procedură „un pas suplimentar către o lume online mai sigură”.

Amendă suplimentară pentru Temu

Aceasta ar putea duce la o amendă suplimentară pentru Temu, teoretic ajungând până la 6% din veniturile sale anuale globale. Compania, care are posibilitatea de a se apăra și de a propune măsuri pentru a aborda problemele ridicate, și-a exprimat dezacordul față de constatările preliminare ale Comisiei.

„Temu investește masiv în structurile sale de conformitate și în expertiza umană și implementează un set cuprinzător de măsuri de control care atenuează eficient riscurile asociate cu produsele ilegale, rezultând o incidență scăzută a produselor problematice”, au declarat reprezentanții platformei. „Suntem încrezători că vom ajunge la o soluționare amiabilă în acest caz, care să răspundă pe deplin preocupărilor Bruxelles-ului”, a adăugat Temu.

Aceste noi acuzații împotriva lui Temu fac parte dintr-o anchetă privind aplicația chineză de cumpărături online, lansată în 2024 de Uniunea Europeană. În luna mai, Bruxelles-ul amendase deja Temu cu 200 de milioane de euro, constatând că platforma a evaluat greșit riscurile la care sunt expuși clienții săi, o altă obligație fundamentală a DSA (Legea privind securitatea datelor). Comisia Europeană a acceptat angajamentele companiei în octombrie pentru a remedia această încălcare inițială.

Se cer mai multe verificări fizice

Temu, care a cunoscut o creștere meteorică de la lansarea sa în Europa în 2023, este versiunea internațională a gigantului chinez de comerț electronic Pinduoduo, fondat în 2015. Acesta oferă o multitudine de produse: îmbrăcăminte, jucării, decorațiuni, unelte, articole de înaltă tehnologie etc.

Mai exact, Comisia Europeană consideră că verificările de conformitate efectuate de Temu sunt prea laxe, în special pentru că firma solicită vânzătorilor să furnizeze evaluări doar pentru o porțiune foarte mică de produse și adesea fără a le verifica ulterior. În plus, consideră că platforma ar trebui să efectueze mai multe verificări fizice în categoriile de produse care prezintă cel mai mare risc pentru consumatori, cum ar fi jucăriile, electronicele și cosmeticele.

De asemenea, critică UE pentru echipele de moderare care nu dispun de suficient personal, având în vedere numărul de oferte care trebuie verificate înainte de a fi publicate online, și pentru că nu iau suficient în considerare siguranța produselor. În cele din urmă, Comisia Europeană consideră că sistemul intern de sancțiuni împotriva vânzătorilor care au oferit produse periculoase sau interzise este insuficient de descurajant: cei care gestionează mai multe magazine online nu sunt complet blocați, iar măsurile de suspendare sunt implementate doar după „un număr mare de încălcări grave”, conform constatărilor sale.