Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Amenda ajunge la 500 de euro

Primarul din Esanatoglia, în provincia Macerata, a interzis prin ordonanță de urgență mâncarea lăsată pe stradă pentru animalele fără stăpân.

Motivul invocat este că resturile atrag lupii și mistreții tot mai aproape de case.

Cine hrănește animalele pe stradă riscă între 25 și 500 de euro, iar sacii de gunoi aruncați pe domeniul public se amendează cu până la 10.000 de euro.

Pisicile și câinii fără stăpân mai pot fi hrăniți doar în colonii și puncte autorizate, iar animalele din gospodărie numai în spații închise.

În Italia, tribunalele au mai anulat interdicții de acest fel, pentru că legea din 1991 protejează coloniile de pisici libere.

Ce trebuie să facă de acum oamenii din Esanatoglia ca să nu fie amendați, pas cu pas, în articolul complet de pe Mediafax Italia.