Prima pagină » Life-Inedit » Țara în care motorul pornit în parcare costă peste 400 de euro

Țara în care motorul pornit în parcare costă peste 400 de euro

Motorul pornit în parcare, pentru căldură, poate aduce în Italia o amendă de până la 444 de euro. Nu există o limită de timp.
Țara în care motorul pornit în parcare costă peste 400 de euro
Sursa foto: Pixabay
Sabrina Bibi
08 nov. 2026, 09:15, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Așteptați copilul la ieșirea de la școală, cu motorul pornit în parcare și aerul cald pornit? În Italia, obiceiul poate costa mai mult decât un plin de benzină. Codul rutier italian prevede pentru asta o amendă între 223 și 444 de euro, potrivit presei italiene.

Interdicția se aplică la fel iarna, pentru căldură, și vara, pentru aerul condiționat. Scopul ei este reducerea poluării și a risipei de combustibil.

Legea face o distincție clară între trei situații. Prima este oprirea impusă de trafic: semaforul roșu, o coloană de mașini sau bariera coborâtă la o trecere la nivel. Aici interdicția nu se aplică.

A doua este oprirea scurtă, pentru urcarea sau coborârea pasagerilor. Șoferul rămâne la volan, gata de plecare, și nu încurcă circulația. Nici în acest caz nu se dă amendă.

Problema apare la staționare, adică atunci când așteptarea se prelungește. Motorul trebuie oprit. Dacă rămâne pornit doar pentru încălzire sau răcire, șoferul riscă sancțiunea.

Nu există o limită de timp.

Amenda minimă de 223 de euro se poate plăti în 60 de zile de la constatare sau de la comunicare. Cine plătește în primele cinci zile are o reducere de 30% și dă 156,10 euro, plus eventualele cheltuieli din proces-verbal. Nu se iau puncte din permis, iar permisul nu se suspendă.

Unele primării au reguli și mai stricte. La Arona, în provincia Novara, motorul trebuie oprit chiar și atunci când lași pe cineva să urce sau să coboare din mașină. Poate rămâne pornit doar la semafor, în coloană sau la alte opriri impuse de trafic.

În Franța, amenda poate ajunge la 135 de euro, iar în Germania la 80 de euro.

Recomandarea video

FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată
Gandul
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Cancan
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport
Cum a ajuns din nou acasă cea mai grea brățară dacică din aur. Scoasă la vânzare la Timișoara, a fost localizată în Cehia: „Este 100% autentică”
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor