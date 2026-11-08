Țara în care motorul pornit în parcare costă peste 400 de euro

Așteptați copilul la ieșirea de la școală, cu motorul pornit în parcare și aerul cald pornit? În Italia, obiceiul poate costa mai mult decât un plin de benzină. Codul rutier italian prevede pentru asta o amendă între 223 și 444 de euro, potrivit presei italiene.

Interdicția se aplică la fel iarna, pentru căldură, și vara, pentru aerul condiționat. Scopul ei este reducerea poluării și a risipei de combustibil.

Legea face o distincție clară între trei situații. Prima este oprirea impusă de trafic: semaforul roșu, o coloană de mașini sau bariera coborâtă la o trecere la nivel. Aici interdicția nu se aplică.

A doua este oprirea scurtă, pentru urcarea sau coborârea pasagerilor. Șoferul rămâne la volan, gata de plecare, și nu încurcă circulația. Nici în acest caz nu se dă amendă.

Problema apare la staționare, adică atunci când așteptarea se prelungește. Motorul trebuie oprit. Dacă rămâne pornit doar pentru încălzire sau răcire, șoferul riscă sancțiunea.

Nu există o limită de timp.

Amenda minimă de 223 de euro se poate plăti în 60 de zile de la constatare sau de la comunicare. Cine plătește în primele cinci zile are o reducere de 30% și dă 156,10 euro, plus eventualele cheltuieli din proces-verbal. Nu se iau puncte din permis, iar permisul nu se suspendă.

Unele primării au reguli și mai stricte. La Arona, în provincia Novara, motorul trebuie oprit chiar și atunci când lași pe cineva să urce sau să coboare din mașină. Poate rămâne pornit doar la semafor, în coloană sau la alte opriri impuse de trafic.

În Franța, amenda poate ajunge la 135 de euro, iar în Germania la 80 de euro.