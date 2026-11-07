Au tăiat 200 kg de cetină de brad și s-au ales cu o amendă de 4.000 de lei. Practica este des întâlnită în perioada sărbătorilor de iarnă

Vineri după-masa, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova a depistat două persoane în timp ce tăiau cetină de brad din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Azuga.

În urma verificărilor, cele două persoane au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare de 2.000 de lei fiecare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Cele aproximativ 200 de kilograme de cetină de brad au fost predate reprezentanților Ocolului Silvic Azuga.

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, astfel de situații sunt tot mai des întâlnite.

Pentru prevenirea și descurajarea sustragerii neautorizate, în perioada următoare autoritățile anunță că vor intensifica activitățile de patrulare și verificare în fondul forestier, în vederea combaterii tăierilor ilegale de material lemnos și de cetină de brad.

De asemenea, autoritățile informează că tăierea și sustragerea cetinei de brad fără respectarea prevederilor legale atrag sancțiuni contravenționale.