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Mașini dezmembrate. Rezervoare, scaune și tapițerii aruncate pe terenuri virane din Caraș-Severin: Parchetul General pune sub acuzare o firmă

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus sub acuzare o firmă și două persoane pentru deșeuri periculoase și nepericuloase aruncate pe terenuri virane din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin. Administratorul firmei a fost plasat sub control judiciar.
Mașini dezmembrate. Rezervoare, scaune și tapițerii aruncate pe terenuri virane din Caraș-Severin: Parchetul General pune sub acuzare o firmă
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 09:24, Social
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Rezervoare de mașini, scaune, tapițerii, piese din plastic și metal: acestea sunt deșeurile periculoase și nepericuloase pe care indivizii le-ar fi descărcat pe câmpurile din Constantin Daicoviciu, în patru transporturi făcute între 25 și 27 august 2026, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Toate proveneau din dezmembrarea unor autovehicule.

Acuzațiile

Procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală față de trei inculpați: două persoane fizice și o persoană juridică. Toți sunt acuzați de abandonarea, aruncarea și/sau ascunderea deșeurilor.

Firma și administratorul ei sunt acuzați în plus de transportul deșeurilor periculoase cu încălcarea legii.

Administratorul a fost reținut pe 5 noiembrie, iar vineri, 6 noiembrie, procurorul a dispus plasarea lui sub control judiciar. Tot pe 5 noiembrie au avut loc cinci percheziții, la locuințe și la punctele de lucru ale firmei. Procurorii au dispus și măsuri asigurătorii.

Cum a fost descoperit cazul

Totul a pornit de la un apel la 112, pe 27 august. Cineva a anunțat poliția din Caransebeș că o persoană aruncă deșeuri auto pe un teren de lângă o fostă balastieră. Polițiștii au aflat că bărbatul venise cu un cap tractor cu semiremorcă și că mai descărcase deșeuri în același loc cu o zi înainte.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a fost reținut atunci pentru 24 de ore. La verificări au participat și comisarii Gărzii Naționale de Mediu Caraș-Severin.

Terenul se află pe malul râului Timiș.

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