15 persoane au fost reținute pentru de trafic de persoane și proxenetism. Un polițist a fost pus sub control judiciar. 6 mașini de lux, puse sub sechestru

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Structura Centrală au anunțat că 15 inculpați au fost reținuți și că s-a dispus măsura controlului judiciar față de un alt inculpat, Cei reținuți sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism, iar un polițist este cercetat pentru favorizarea făptuitorului și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

DIICOT a precizat într-un comunicat de presă că în urma perchezițiilor desfășurate joi în București, Ilfov și Buzău au fost ridicate sume importante de bani, dar șase mașini de lux pentru care instituit sechestru.

„Pe parcursul perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Buzău, au fost găsite și ridicate sumele de aproximativ 90.000 euro și 44.000 de lei , înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, bijuterii și monede, mai multe arme albe, precum și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 6 autoturisme de lux (două SUV-uri, trei limuzine și o mașină supersport)”, a transmis DIICOT.

Propunere de arestare preventivă la Tribunalul București

Vineri, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a 14 dintre inculpații reținuți. Față de un alt inculpat (agent de poliție), procurorii DIICOT – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.