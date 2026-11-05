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Un cunoscut cântăreț de manele, vizat de o anchetă DIICOT și EUROPOL pentru trafic de persoane. Fiul său este cercetat în cazul accidentului din Parcul Pantelimon

Un cunoscut cântăreț de manele se află printre persoanele vizate de o anchetă DIICOT privind exploatarea sexuală a zeci de tinere în Europa, potrivit unor surse judiciare citate de presă. Fiul artistului este implicat și într-un alt dosar penal, legat de accidentul mortal produs in iulie 2024 în apropierea Parcului Pantelimon din București.
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Gabriel Pecheanu
05 nov. 2026, 10:51, Social
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Procurorii DIICOT au desfășurat joi, 5 noiembrie, 57 de percheziții în România, Germania și Austria, într-un dosar care vizează o grupare de criminalitate organizată formată din aproximativ 30 de membri. Anchetatorii suspectează că rețeaua a exploatat sexual zeci de femei, obținând și rulând peste trei milioane de euro numai prin transferuri monetare.

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Cine este Niculae Danciu, cunoscut drept Seghel

Potrivit informațiilor MEDIAFAX, atribuite unor surse judiciare, Niculae Danciu se află printre persoanele vizate de operațiunea DIICOT. Bărbatul este cunoscut sub numele de scenă Seghel și este tatăl lui Mario Danciu, tânărul implicat în accidentul produs în iulie 2024, în apropierea Parcului Pantelimon din București.

Moment după accidentul din iulie 2024, produs în apropierea Parcului Pantelimon din București. Sursa foto: captură video Youtube

Atunci, un băiat de nouă ani a murit, iar sora acestuia a fost grav rănită după ce au fost loviți de o mașină condusă de Mario Danciu, care avea 17 ani la momentul accidentului. Anchetatorii au obținut inclusiv imagini în care adolescentul apărea urcând la volan înaintea tragediei. Cercetările privind accidentul din Pantelimon reprezintă un dosar distinct de ancheta DIICOT desfășurată joi. Comunicatul procurorilor nu precizează ce rol i-ar fi fost atribuit lui Niculae Danciu în presupusa rețea.

Aproximativ 30 de tinere ar fi fost exploatate sexual

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost constituită în ianuarie 2020, în București, sub coordonarea unui suspect de 35 de ani. Membrii rețelei ar fi recrutat tinere prin metoda „loverboy”, câștigându-le încrederea prin relații sentimentale. Ulterior, victimele ar fi fost constrânse prin șantaj emoțional și violență fizică să practice prostituția.

Până în prezent, anchetatorii au identificat aproximativ 30 de persoane vătămate. Tinerele erau transportate în Germania, Olanda și Austria, unde suspecții le asigurau cazarea, publicau anunțuri și organizau întâlnirile cu clienții.

Banii proveniți din exploatarea sexuală ajungeau la membrii grupării prin transferuri bancare, servicii de transfer rapid sau transporturi de numerar. Uneori, suspecții se deplasau personal în străinătate pentru a colecta încasările și a menține controlul asupra victimelor. Conform DIICOT, numai prin transferuri monetare gruparea ar fi obținut și rulat peste trei milioane de euro.

Doi polițiști, suspectați că au protejat rețeaua

Ancheta vizează și doi agenți de poliție care ar fi sprijinit membrii grupării. Unul dintre ei este suspectat că a divulgat informații despre o plângere formulată de una dintre victime. Celălalt ar fi intervenit pentru a prelua instrumentarea unui dosar, astfel încât să poată controla și întârzia cercetările. Potrivit procurorilor, agentul ar fi accesat nejustificat baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne și ar fi transmis suspecților informații care puteau îngreuna ancheta.

Percheziții în România, Germania și Austria

Joi au fost puse în aplicare 36 de mandate de percheziție în București, Ilfov și Buzău. Simultan, autoritățile au efectuat alte 21 de percheziții în Germania, la Nürnberg, Hamburg, Freiburg și Stuttgart, precum și într-un club din Viena. Operațiunea se desfășoară cu participarea autorităților germane și a reprezentanților Europol. România și Germania au constituit în septembrie 2026 o echipă comună de anchetă, sub egida Eurojust. Audierile au loc la sediul central al DIICOT. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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