2,3 milioane de români suferă de migrenă, dar o confundă cu o simplă durere de cap | De ce nu e bine să te repezi la sertarul cu medicamente

Peste 2,3 milioane de români se confruntă cu migrena. Asta înseamnă unul din șapte adulți.

Deși este frecventă, migrena este adesea confundată cu o simplă durere de cap, iar simptomele pot să afecteze semnificativ activitățile de zi cu zi.

Un episod migrenos poate dura până la 72 de ore, iar intensitatea durerii poate deveni atât de mare încât persoana afectată să nu mai fie capabilă să-și desfășoare activitățile obișnuite.

Această migrenă care nu mai tace

Migrena se manifestă prin episoade recurente de durere de cap, de intensitate moderată sau severă, resimțită frecvent pe o singură parte a capului.

Aceasta poate fi însoțită de greață, vărsături și sensibilitate crescută la lumină sau zgomot.

De asemenea, durerea se poate intensifica în timpul unor activități fizice obișnuite, precum mersul pe jos sau urcatul scărilor.

În unele cazuri, înainte de apariția durerii pot apărea tulburări de vedere, furnicături, amorțeli sau dificultăți de vorbire. Aceste manifestări sunt cunoscute drept aură migrenoasă.

Frecvența episoadelor variază

Printre factorii care pot declanșa o criză de migrenă se numără stresul, lipsa somnului, mesele neregulate, deshidratarea, schimbările hormonale și consumul de alcool.

Factorii declanșatori diferă însă de la o persoană la alta.

Frecvența episoadelor variază considerabil.

În timp ce unele persoane au doar câteva crize pe an, altele se confruntă cu migrene de mai multe ori pe lună.

Automedicația poate agrava durerile de cap

O problemă importantă este administrarea repetată a analgezicelor fără recomandarea medicului. Folosirea excesivă a acestor medicamente poate duce la apariția cefaleei asociate abuzului de medicamente, o afecțiune în care durerile de cap devin tot mai frecvente.

Astfel, se poate crea un cerc vicios: pacientul ia tot mai des medicamente pentru a calma durerea, însă utilizarea excesivă a acestora contribuie, la rândul ei, la reapariția durerilor de cap.

Soluția e prezentarea la medic și investigarea riguroasă a cauzelor. Astfel, acele analgezice pe care le luăm vor deveni inutile, pentru că ele tratează doar simptomul, nu și cauza.