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Al doilea mesaj RO-Alert în două zile pentru nordul județului Tulcea, privind o posibilă incursiune de drone

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi, 5 noiembrie, un nou mesaj RO-Alert care avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone.
Al doilea mesaj RO-Alert în două zile pentru nordul județului Tulcea, privind o posibilă incursiune de drone
Dronă Shahed. Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
05 nov. 2026, 10:02, Social
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Populația a fost îndemnată să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

Mesajul îi îndeamnă pe oameni să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În cazul în care nu au acces la un astfel de adăpost, aceștia sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

O alertă similară a fost transmisă și miercuri, 4 noiembrie, în nordul județului Tulcea. Atunci, sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. MApN a precizat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

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