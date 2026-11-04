RO-Alert pentru nordul județului Tulcea | MApN: Dronă detectată în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-16 au decolat de la sol

Un mesaj RO-Alert a fost emis miercuri pentru locuitorii din nordul județului Tulcea privind o posibilă incursiune de drone. Potrivit MApN, o dronă a fost detectată la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. În acest sens, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.