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RO-Alert pentru nordul județului Tulcea | MApN: Dronă detectată în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-16 au decolat de la sol

Un mesaj RO-Alert a fost emis miercuri pentru locuitorii din nordul județului Tulcea privind o posibilă incursiune de drone. Potrivit MApN, o dronă a fost detectată la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. În acest sens, două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.
RO-Alert pentru nordul județului Tulcea | MApN: Dronă detectată în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-16 au decolat de la sol
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
04 nov. 2026, 11:07, Social
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UPDATE 11:40 MApN: Dronă detectată la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România

MApN a venit cu informații privind mesajul RO-Alert emis. Două avioane F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„În dimineața zilei de miercuri, 4 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la nord de localitatea Vîlcove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două aeronave F 16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea”, a transmis MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Știrea inițială: Mesaj RO-Alert privind o posibilă incursiune de drone

Mesajul RO-Alert a fost emis miercuri în jurul orei 11:00 și avertizează că este posibilă o incursiune de drone.

Mesajul a vizat populația din nordul județului Tulcea.

„Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Mai multe astfel de mesaje au fost emise în județul Tulcea în contextul războiului din Ucraina și al riscului ca drone să pătrundă în spațiul aerian al României.

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