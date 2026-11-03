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Norvegia își consolidează sistemul de supraveghere a frontierelor. Cum va detecta dronele lângă granița cu Rusia

Ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, a transmis că forțele armate ale țării e implementează un sistem de supraveghere aeriană în orașul Kirkenes, lângă granița cu Rusia, pentru a detecta dronele care se abat de la cursul lor, într-un stadiu incipient.
Norvegia își consolidează sistemul de supraveghere a frontierelor. Cum va detecta dronele lângă granița cu Rusia
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 22:23, Știri externe
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„Am văzut în alte țări că dronele se pot rătăci. Norvegia ia acest lucru în serios. Trebuie să fim pregătiți, chiar dacă în prezent nu vedem o amenințare aeriană crescută la adresa Norvegiei sau a populației din Finnmark”, a declarat ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik.

Potrivit unui comunicat al Guvernului Norvegiei, Forțele Aeriene ale țării desfășoară senzori NASAMS în Kirkenes, iar ca parte a măsurii, Garnizoana din Sør-Varanger va fi, de asemenea, consolidată cu peste 30 de soldați.

Desfășurarea este preventivă și nu se datorează vreunei noi amenințări specifice. Aceasta se bazează pe experiențele acumulate în ultimii ani în activitatea cu drone și în rătăcirea dronelor în alte țări europene.

Senzorii sunt concepuți pentru a detecta dronele, a avertiza asupra prezenței lor și a oferi o imagine completă a întregii activități din spațiul aerian de deasupra zonelor de frontieră.

Unitatea implicată în inițiativă va fi formată din peste 30 de militari și va fi staționată în cadrul Batalionului Ranger GSV din Sør-Varanger până la sfârșitul anului.

„Experiența Ucrainei arată cât de important este să avem o imagine de ansamblu bună și să primim alerte timpurii. Acești senzori ne vor consolida capacitatea de a detecta dronele în Finnmark”, a declarat ministrul norvegian al Apărării.

Forțele armate norvegiene colaborează, de asemenea, îndeaproape cu poliția, care este responsabilă de urmărirea și prevenirea zborurilor ilegale cu drone.

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