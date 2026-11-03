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Alegeri în SUA: Cum au votat la peste 400 km de Pământ

Trei astronauți NASA au participat la alegerile din SUA de la bordul Stației Spațiale Internaționale, aflată la peste 400 de kilometri de Pământ. Aceștia au votat electronic, printr-un sistem special care asigură confidențialitatea votului.
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Maria Miron
03 nov. 2026, 22:44, Știri externe
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Trei astronauți americani au votat marți la alegerile pentru Congresul SUA, deși se află în misiune pe Stația Spațială Internațională (ISS). Potrivit Associated Press, au participat la scrutin de la peste 400 de kilometri de Pământ.

Pentru astronautul american Anil Menon, cabina de dormit de pe stația orbitală a devenit, pentru câteva minute, cabină de vot. Acesta a povestit într-un videoclip publicat pe platforma X cum a reușit să participe la alegeri fără să se întoarcă pe Pământ.

„Da, poți vota chiar și din spațiu! Toți cei trei membri americani ai echipajului au avut privilegiul de a vota de pe Stația Spațială Internațională. Am completat un buletin de vot electronic și l-am trimis în siguranță autorităților electorale”, a declarat Menon.

Voturile au fost transmise în comitatul Harris, din statul Texas, unde se află Centrul Spațial Johnson al NASA și Centrul de Control al Misiunilor.

Cum se votează din spațiu

Astronauții americani pot participa la alegeri chiar dacă se află la sute de kilometri de Pământ, datorită unei proceduri speciale de vot electronic.

Buletinul de vot este transmis prin sistemele de comunicații ale NASA, inclusiv prin Near Space Network, rețeaua care asigură legătura dintre navele spațiale și centrele de la sol.

Documentul este criptat, astfel încât numai astronautul și funcționarul electoral autorizat să îl poată accesa. După completare, buletinul este transmis înapoi pe Pământ, unde este preluat de autoritățile electorale.

Procedura permite astronauților să își exercite dreptul de vot fără să compromită secretul opțiunii electorale.

Anil Menon a ajuns pe Stația Spațială Internațională pe 14 iulie, la bordul unei nave rusești Soyuz. Colegii săi, Jessica Watkins și Luke Delaney, au sosit pe 1 octombrie, cu o navă SpaceX.

Astronauții americani votează din spațiu încă din 1997

Votul de pe Stația Spațială Internațională nu este o premieră. Astronauții americani au această posibilitate din 1997, când statul Texas a adoptat o lege care le permite să participe la alegeri în timpul misiunilor spațiale.

Primul astronaut american care a votat din spațiu a fost David Wolf, în 1997, în timp ce se afla la bordul stației spațiale rusești Mir.

De atunci, procedura a fost utilizată și de alți astronauți NASA, inclusiv în timpul alegerilor prezidențiale.

La alegerile din 3 noiembrie 2026, americanii votează pentru reînnoirea întregii Camere a Reprezentanților, a unei părți din Senat și pentru alegerea guvernatorilor în mai multe state.

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