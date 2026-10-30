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Doi astronauți au petrecut peste șapte ore în afara Stației Spațiale Internaționale. Ce au instalat la 420 de kilometri de Pământ

Astronautul american Anil Menon și canadianul Joshua Kutryk au lucrat joi, 29 octombrie, la aproximativ 420 de kilometri deasupra Pământului. Misiunea lor s-a încheiat după șapte ore și 11 minute.
Doi astronauți au petrecut peste șapte ore în afara Stației Spațiale Internaționale. Ce au instalat la 420 de kilometri de Pământ
Sursa foto:Youtube/NASA
Victor Dan Stephanovici
30 oct. 2026, 14:01, Știri externe
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Noul echipament este al șaptelea panou solar de tip IROSA instalat pe ISS. Acesta a fost montat pe structura exterioară a stației și conectat la circuitul electric 2A, a anunțat NASA.

Un astronaut a folosit brațul robotic al stației

Operațiunea a presupus deplasarea astronautului Anil Menon cu ajutorul brațului robotic Canadarm2, folosit pentru manipularea echipamentelor în exteriorul stației. Cei doi astronauți au montat și extins panoul solar, conceput special să se deschidă prin rulare. Sistemul ocupă mai puțin spațiu în timpul transportului și poate fi instalat peste structurile existente.

Pe lângă montarea echipamentului, Menon și Kutryk au efectuat lucrări pregătitoare pentru următoarea ieșire în spațiu. NASA intenționează să instaleze al optulea și ultimul panou IROSA pe 5 noiembrie, pe circuitul electric 3B. Odată finalizat proiectul, capacitatea de generare a energiei electrice a stației ar urma să crească de la aproximativ 160 la 215 kilowați. Diferența de 55 de kilowați va permite alimentarea echipamentelor științifice și a sistemelor necesare funcționării ISS.

Mai multă energie pentru noi experimente și operațiuni de bază

Noile panouri nu sunt destinate exclusiv experimentelor desfășurate de astronauți. NASA precizează că energia suplimentară va susține și operațiunile esențiale pentru retragerea în siguranță a stației de pe orbită, la sfârșitul perioadei sale de funcționare.

ISS utilizează deja panouri solare pentru producerea electricității. Modernizarea sistemului permite suplimentarea energiei disponibile fără înlocuirea integrală a instalațiilor existente. Ieșirea în spațiu din 29 octombrie a fost a patra din cariera lui Anil Menon și prima pentru Joshua Kutryk.

NASA a notat-o drept a 100-a ieșire în spațiu americană și a 285-a operațiune extravehiculară dedicată asamblării, întreținerii și modernizării Stației Spațiale Internaționale. Următoarea intervenție este programată pentru joi, 5 noiembrie. NASA va transmite în direct operațiunea, începând cu ora 6:45, ora de vară a coastei de est a Statelor Unite.

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