A început evacuarea civililor din Oleşki. Kievul acuză Rusia că a mutat ucraineni pe teritoriul său

Evacuarea civililor din Oleşki, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă, a început vineri, în cadrul unei operațiuni organizate în comun de Ucraina și Rusia, potrivit The Kyiv Independent. Pentru transportul locuitorilor au fost pregătite autobuze și ambulanțe. Oamenii pot alege să plece spre teritoriile controlate de Ucraina sau spre Rusia.

Orașul Oleşki se află sub ocupația armatei ruse din februarie 2022, iar cei aproximativ 2.000 de locuitori rămași acolo, în majoritate vârstnici, se confruntă cu lipsa alimentelor, a apei potabile, a medicamentelor și a electricității. Drumurile sunt minate, iar atacurile cu drone au făcut aproape imposibilă plecarea în siguranță a civililor.

Evacuarea are loc în baza unui acord umanitar anunțat pe 23 octombrie, după negocieri mediate de prima-doamnă a SUA, Melania Trump, la care a contribuit și Papa Leon al XIV-lea. Înțelegerea prevede încetarea temporară a focului, pentru ca civilii să poată părăsi în siguranță orașul, iar ajutoarele umanitare să ajungă la populația rămasă acolo.

Cei care doresc să rămână în Oleşki ar urma să primească ajutoare umanitare.

Rusia, acuzată că a început evacuările înainte de termen

Deși evacuarea oficială a început abia vineri, o voluntară ucraineană susține că forțele ruse au transportat civili din Oleşki încă de joi, fără respectarea condițiilor stabilite prin acord.

Potrivit Kyiv Independent, imaginile difuzate de agenția rusă TASS arată că unii locuitori ar fi fost evacuați înainte de data convenită, doar în prezența militarilor ruși, fără participarea reprezentanților ucraineni.

O sursă citată de publicația ucraineană, care a dorit să rămână anonimă, susține că Rusia încearcă să împiedice cât mai mulți locuitori să ajungă în teritoriile controlate de Ucraina.

Potrivit acesteia, pacienții singurului spital funcțional din oraș au fost avertizați că vor fi supuși unor controale dacă aleg să plece. Militarii ruși ar fi refuzat, de asemenea, să îi informeze despre evacuare pe bolnavii și persoanele care nu se pot deplasa, iar locuitorii satelor din apropiere ar fi fost amenințați că pot fi împușcați dacă se apropie de punctul de adunare.

Cum se desfășoară evacuarea civililor

Operațiunea a fost pregătită încă de joi, când autoritățile au anunțat că traseele stabilite pentru evacuare au fost deminate și că un convoi umanitar era gata de plecare. Pentru transportul locuitorilor au fost pregătite 25 de autobuze, cu o capacitate totală de 750 de persoane, precum și ambulanțe pentru cei care nu se pot deplasa singuri.

Vineri dimineață, reprezentanții Ucrainei și Rusiei pentru drepturile omului s-au întâlnit în orașul Armiansk, din Crimeea ocupată, înainte de începerea operațiunii.

În jurul orei 11.30, ora Kievului, delegația ucraineană ajunsese deja în Oleşki. Avocatul Poporului din Ucraina, Dmytro Lubineț, a anunțat că încetarea focului era respectată și că discuta cu localnicii pentru a afla de ce ajutor au nevoie.

Ulterior, reprezentanta Rusiei pentru drepturile omului, Yana Lantratova, a confirmat că oamenii au început să urce în autobuze. Ea a precizat că unii locuitori vor să ajungă în Rusia, iar alții în teritoriile controlate de Ucraina, fără să ofere cifre pentru fiecare categorie.

Potrivit premierului ucrainean Serhii Koretskyi, civilii care aleg să ajungă în zonele controlate de Kiev vor fi transportați mai întâi în Belarus, de unde vor intra în Ucraina.

Rusia și Ucraina se acuză reciproc pentru situația din Oleşki

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase încă din 25 octombrie că Rusia ar putea încerca să direcționeze locuitorii din Oleşki spre propriul teritoriu și să îi determine să rămână acolo. De asemenea, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, susținuse anterior că Moscova pregătește zeci de înregistrări video pentru a prezenta o versiune proprie a evacuării.

La rândul său, joi, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că a provocat o catastrofă umanitară în Oleşki. Orașul se află sub controlul armatei ruse din 2022.