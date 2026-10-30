Fostul premier al Ucrainei avertizează că armistițiul din Oleșki nu va aduce un armistițiu mai amplu cu Rusia

Arseni Iațeniuk a fost întrebat de Euronews dacă armistițiul din Oleșki ar putea deveni un prim pas către un acord mai amplu, însă fostul premier al Ucrainei a exclus acest scenariu.

„Răspunsul meu ar fi foarte scurt. Nu”, a răspuns acesta.

Întrebat dacă Rusia va fi de acord cu un armistițiu, el a adăugat: „În niciun caz”.

Remarcile sale vin în contextul în care Ucraina și Rusia se pregătesc să ofere asistență umanitară și să evacueze civilii din Oleșki, un oraș din regiunea Herson din sudul Ucrainei, care se află sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei la scară largă.

Armistițiu mediat cu implicarea Melaniei Trump

Operațiunea vine în urma unui armistițiu local de șase zile, mediat cu implicarea Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Oficiali ucraineni și ruși au confirmat joi că deminarea rutelor de evacuare a fost finalizată și că un convoi umanitar este gata de plecare.

Evacuările erau programate să aibă loc până vineri, la ora 14:00, ora locală, distribuirea ajutoarelor urmând să fie planificată ulterior, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, rămân semne de întrebare cu privire la soarta civililor care doresc să plece, în special a celor care încearcă să se întoarcă pe teritoriul controlat de Ucraina printr-o rută care implică Crimeea ocupată, Rusia și Belarus.

Iațeniuk a acuzat Moscova că îi tratează pe locuitorii rămași drept ostatici și că le folosește situația dificilă pentru a organiza o operațiune de propagandă care prezintă forțele rusești drept salvatori.

„Ei încearcă de fapt să cumpere un fel de atitudine pozitivă din partea Casei Albe. Aceasta este părerea mea”, a spus el.

„Nu există nicio modalitate de a avea încredere în ruși, punct”, a adăugat Iațeniuk, avertizând că misiunea umanitară ar putea fi exploatată în scopuri propagandistice.

Responsabilitatea Statelor Unite

Fostul premier ucrainean a susținut că Washingtonul are o responsabilitate deosebită de a se asigura că civilii primesc asistență umanitară și sunt liberi să decidă dacă să se întoarcă pe teritoriul controlat de Ucraina.

Acesta a avertizat, de asemenea, împotriva excluderii țărilor europene din negocierile privind viitorul Ucrainei, acuzând Moscova că încearcă în mod deliberat să marginalizeze Uniunea Europeană, mai arată sursa citată.