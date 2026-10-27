Melania Trump anunță că acordul de încetare a focului dintre Rusia și Ucraina, în orașul Oleșki, s-a extins în regiunea Herson

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe X, că acordul de încetare temporară a focului dintre Rusia și Ucraina, care viza orașul Oleșki, s-a extins în regiunea Herson.

„Momentul a fost devansat cu două zile față de programul inițial pentru a proteja siguranța civililor și pentru a facilita livrarea ajutorului umanitar esențial. Zona geografică a armistițiului s-a extins dincolo de Oleșki, în regiunea Herson, pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță a convoaielor umanitare”, a spus Melania Trump.

Armistițiul a intrat în vigoare în primele ore ale dimineții de marți și a fost negociat pentru a trimite ajutor umanitar și pentru a evacua în siguranță civilii.

Orașul Oleșki din regiunea Herson se confruntă în prezent cu o catastrofă umanitară severă și o criză de înfometare în masă. Zona este controlată de forțele ruse de la începutul invaziei și localitatea de pe malul stâng al Niprului a fost complet izolată din cauza poziționării sale pe linia frontului.

Ca urmare, orașul este complet rupt de rutele normale de aprovizionare. Livrările pe cale rutieră s-au oprit complet după ce mașinile cu alimente au fost distruse de mine sau au fost atacate de ruși.