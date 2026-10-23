Armistițiu între Rusia și Ucraina. Înțelegerea a fost negociată de Melania Trump

Casa Albă a anunțat că Prima Doamnă, Melania Trump, a contribuit la negocierea unui armistițiu temporar între Rusia și Ucraina, în orașul Oleșki, începând cu 29 octombrie.

Acordul are ca scop facilitarea livrărilor de ajutor umanitar și evacuarea în siguranță a civililor, în special a persoanelor în vârstă, care se confruntă cu lipsa apei, alimentelor și medicamentelor.

„Situația din Oleșki este critică. Oleșki este un oraș aflat pe linia frontului, în pragul unui dezastru. Populația rămasă în Oleșki este formată, în principal, din persoane în vârstă care au nevoie urgentă de îngrijiri medicale, medicamente, hrană și apă potabilă. Locuitorii din Oleșki au acces limitat la energie electrică, trăiesc înconjurați de drumuri minate și sunt supuși constant unor atacuri militare. Era cât se poate de clar că, fără intervenția mea, ar fi fost imposibilă atât introducerea ajutoarelor umanitare în oraș, cât și evacuarea persoanelor în vârstă”, a declarat Prima Doamnă Melania Trump.

Ce presupune armistițiul negociat de Melania Trump

Conform Casei Albe, Prima Doamnă și reprezentantul său au colaborat direct cu liderii ruși și ucraineni pentru a stabili termenii acestui armistițiu localizat. În calitatea sa oficială de „Intermediar Exclusiv”, Prima Doamnă a inițiat discuții cu ambele națiuni „reușind să armonizeze pozițiile părților cu privire la obiectivele acordului, procedurile tehnice, calendarul, procesele de desfășurare și termenii conveniți”.

„Lideri civili, din afara sferei militare, din ambele țări vor colabora pentru a vizita locuitorii din Oleșki la domiciliile lor și pentru a evalua nivelul de asistență de care aceștia au nevoie. Locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport către destinația aleasă. Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina”, a precizat Melania Trump.

Criza umanitară în orașul Oleșki

Orașul Oleșki din regiunea Herson se confruntă în prezent cu o catastrofă umanitară severă și o criză de înfometare în masă. Zona este controlată de forțele ruse de la începutul invaziei și localitatea de pe malul stâng al Niprului a fost complet izolată din cauza poziționării sale pe linia frontului.

Ca urmare, orașul este complet rupt de rutele normale de aprovizionare. Livrările pe cale rutieră s-au oprit complet după ce mașinile cu alimente au fost distruse de mine sau au fost atacate de ruși. Locuitorii supraviețuiesc mâncând buruieni din grădini, păsări sălbatice sau hrană pentru animale, transmit martorii.

În oraș nu mai există electricitate, gaz, medicamente și aproape deloc apă potabilă. Infrastructura este distrusă din cauza bombardamentelor și a inundației din 2023 care a fost provocată de distrugerea barajului de la Nova Kova. Ajutoarele de la administrația rusă sunt condiționate de acceptarea cetățeniei ruse, iar armata ucraineană a reușit doar sporadic să livreze pachete de supraviețuire cu ajutorul dronelor.

Un oraș distrus

În oraș au mai rămas aproximativ 2.000 de persoane, iar în regiune mai trăiesc 6.000 de locuitori. Cei mai mulți sunt bătrâni, îngrijitori ai acestora și zeci de copii. Înainte de război, în oraș locuiau aproximativ 25.000 de oameni. Cei rămași nu pot părăsi zona deoarece drumurile sunt minate, iar vehiculele civile sau misiunile umanitare sunt atacate constant de drone.

În trecut, Ucraina a încercat să negocieze formarea unor coridoare de evacuare pentru civilii prinși în capcană, însă discuțiile cu rușii s-au blocat.