Summitul „Their Future. Our Responsibility” a fost găzduit de Prima Doamnă a Poloniei, Marta Nawrocka, și a reunit Primele Doamne din România, Ucraina și Lituania, alături de Charity Wallace, trimisa specială a Statelor Unite pentru inițiativa „Fostering the Future”.

Potrivit unei postări publicate joi pe pagina de Facebook „România în lumină”, proiect al Administrației Prezidențiale, discuțiile s-au concentrat asupra siguranței și bunăstării copiilor în mediul online.

Reuniunea a continuat demersul internațional „Fostering the Future Together”, lansat la Washington, în luna martie, de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Mirabela Grădinaru a prezentat două proiecte din România

În intervenția sa, Mirabela Grădinaru a subliniat importanța protejării copiilor în mediul digital, fără a le limita accesul la oportunitățile oferite de tehnologie.

Partenera președintelui Nicușor Dan a vorbit și despre necesitatea de a asculta opiniile copiilor și de a le înțelege nevoile, temerile și așteptările.

Mirabela Grădinaru a prezentat două exemple de bune practici din România: proiectul de prevenție al asociației „Zi de Bine”, susținut de Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul Sănătății, și programul „Ora de Net”, dezvoltat de Salvați Copiii România.

De asemenea, aceasta a susținut necesitatea dezvoltării unor instrumente accesibile de educație digitală pentru părinți și profesori, precum și a unor tehnologii concepute pentru a proteja copiii încă din etapa de dezvoltare.

„A proteja copiii în lumea digitală nu înseamnă a-i ține departe de viitor, ci a ne asigura că viitorul este un loc sigur pentru ei”, este mesajul transmis de România, prin Mirabela Grădinaru, la reuniunea de la Varșovia, potrivit postării „România în lumină”.