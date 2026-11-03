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Investiție de peste 1,5 milioane de euro pentru prima clinică universitară pentru copiii cu diabet din România. Mirabela Grădinaru: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o asemenea încercare”

Lucrările pentru prima Clinică Universitară Integrată de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România avansează. Centrul, amenajat la Spitalul Clinic CF2 din București, va putea trata anual până la 1.500 de copii. Investiția depășește 1,5 milioane de euro.
Investiție de peste 1,5 milioane de euro pentru prima clinică universitară pentru copiii cu diabet din România. Mirabela Grădinaru: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o asemenea încercare”
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Sursa foto: Salvați Copiii
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 17:33, Social
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Proiectul este realizat de Organizația Salvați Copiii, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Clinica va reuni într-un singur loc serviciile medicale necesare copiilor diagnosticați cu diabet și alte boli metabolice.

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Potrivit Salvați Copiii, peste 4.000 de copii din România trăiesc cu diabet zaharat de tip 1, iar obezitatea pediatrică afectează aproximativ trei din zece copii.

Stadiul lucrărilor a fost prezentat marți, în cadrul unei vizite la Spitalul Clinic CF2, la care au participat Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezentanți ai UMF „Carol Davila” și ai Organizației Salvați Copiii.

Mirabela Grădinaru: Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o asemenea încercare

Mirabela Grădinaru a subliniat importanța sprijinului oferit copiilor diagnosticați cu diabet și familiilor acestora.

„Ca mamă, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil este bolnav. (…) Când vorbim despre diabet și boli metabolice, vorbim despre mai mult decât un diagnostic: vorbim despre copii care își doresc să se bucure de copilărie și despre familii care încearcă să își regăsească echilibrul”, a declarat aceasta.

„Această clinică reprezintă șansa copiilor și a familiilor lor de a găsi într-un singur loc expertiză medicală, răspunsuri și sprijinul de care au nevoie pentru a merge mai departe. Unul dintre cele mai importante mesaje pe care acest proiect le transmite este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o asemenea încercare”, a adăugat Mirabela Grădinaru.

Alexandru Rogobete anunță sprijin pentru accesul copiilor la pompele de insulină

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că va susține proiectul și va facilita accesul pacienților la pompele de insulină.

„Acest proiect înseamnă mai mult decât ziduri renovate și echipamente medicale: înseamnă un complex medical important pentru copiii care, încă de la începutul vieții, se confruntă cu această patologie. (…) Vom oferi sprijin financiar și spitalelor din rețeaua Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» și vom facilita accesul pacienților la pompele de insulină atât de necesare”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a precizat că a discutat și cu ministrul Educației despre introducerea educației pentru sănătate în școli, prin conținuturi adaptate fiecărei categorii de vârstă.

La rândul său, Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, a subliniat necesitatea accesului la servicii medicale integrate.

„Pentru copiii care trăiesc cu diabet și pentru familiile lor, accesul la îngrijire nu ar trebui să însemne un traseu complicat între diferite specialități și servicii medicale. (…) Dincolo de renovarea unui spațiu, construim șansa la o îngrijire mai bună pentru mii de copii și familiile lor”, a declarat aceasta.

Când ar putea fi finalizată clinica

În prezent, lucrările vizează compartimentarea spațiilor, finisajele, instalațiile electrice și pregătirea sistemelor de ventilație.

După finalizare, clinica va putea deservi anual între 1.000 și 1.500 de copii cu diabet zaharat, dar și pacienți cu afecțiuni endocrinologice.

Rectorul UMF „Carol Davila”, Viorel Jinga, a declarat că obiectivul este ca unitatea să fie funcțională în luna martie.

„Această colaborare ne oferă perspectiva ca, în martie, să avem un spital dotat cu tehnologie modernă, în care copiii să beneficieze de îngrijirea unor echipe multidisciplinare. Ne dorim ca acest centru să reunească îngrijirea medicală, educația și cercetarea academică”, a explicat rectorul.

Potrivit acestuia, clinica va permite și desfășurarea practicii pentru studenții programului de licență în nutriție, dezvoltarea monitorizării la distanță a pacienților și organizarea unor programe de educație pentru părinți. Investiția este estimată la peste 1,5 milioane de euro.

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