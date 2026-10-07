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Locul în care micuții bolnavi au parte de miracole. Mirabela Grădinaru, vizită la clinica de Terapie intensivă pentru nou-născuți de la Marie Curie

Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a vizitat, miercuri, clinica de Terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie, pe care Inima Copiilor a construit-o în 2013.
Locul în care micuții bolnavi au parte de miracole. Mirabela Grădinaru, vizită la clinica de Terapie intensivă pentru nou-născuți de la Marie Curie
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Sursă foto: Facebook / Terapie intensivă nou-născuți Marie Curie
Daiana Rob
07 oct. 2026, 19:36, Social
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Mirabela Grădinaru a vizitat spațiile în care sunt îngrijiți copiii: zona de terapie neonatală, zona de post terapie și Banca de Lapte Matern, potrivit informării publicate, miercuri, pe Facebook de reprezentanții Clinicii de Terapie intensivă pentru nou-născuți, Marie Curie. 

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La clinică sunt îngrijiți nou născuți bolnavi din toată țara, cu patolgii extrem de diverse – malformații cardiace complexe, boli genetice grave, prematuritate și malformații digestive.

Prima doamnă a României a vizitat și clădirea aproape finalizată a clinicii extinse, viitoarea sală de operații, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici și RMN-ul neonatal.

Ea a fost însoțită de șeful Secției de Terapie intensivă nou-născuți, dr. Cătălin Cîrstoveanu. 

În cadrul vizitei, Mirabela Grădinaru le-a mulțumit medicilor și asistenților pentru dedicarea și responsabilitatea cu care, zi de zi, sunt alături de copii și de familiile lor.

Locul în care micuții bolnavi au parte de miracole

Încă din 2013, la Marie Curie funcționează secția cu cea mai înaltă treaptă îngrijire neonatală din România. Aici poposesc nou-născuți cu malformații grave, iar îngrijirea permanentă pe care o primesc de la medici, poate fi catalogată drept „miracol”.

Momentan, secția poate găzdui câte 27 de micuți. Se întinde pe 1.600 de metri pătrați și a adus în România un model nou de îngrijire neonatală. 

Clădirea are patru niveluri: de la banca de lapte și centrul de training din demisol, la camerele părinților, până la cele 18 camere individuale dedicate celor mai critici pacienți și zona specială pentru copiii postcritici.

Cu toate acestea, când extinderea secției va fi gata, clinica va putea găzdui încă 20 de pacienți, numărul de paturi fiind extins. De asemenea, va mai fi amenajată și o zonă de producție farmaceutică, dar și un centru de specializare ori formare pentru medici, asistenți și rezidenți.

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