Delegația Administrației Prezidențiale este formată din consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga, alături de Mirabela Grădinaru. Participarea are loc la invitația Martei Nawrocka, Prima Doamnă a Poloniei.

Evenimentul este organizat în cadrul platformei internaționale „Fostering the Future Together”, lansată de Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Reuniunea urmărește identificarea unor soluții concrete pentru protejarea minorilor în mediul online, în contextul riscurilor tot mai mari asociate utilizării tehnologiei.

Printre principalele teme de discuție se numără combaterea hărțuirii online, manipularea informațională, dependența de ecrane și pericolele generate de utilizarea inteligenței artificiale.

Ce mesaj va transmite Mirabela Grădinaru la conferință

În intervenția sa, Prima Doamnă a României va pune accent pe rolul familiei și al educației în prevenirea riscurilor din mediul digital.

Mirabela Grădinaru va sublinia că prevenția începe prin relațiile construite cu cei mici, prin implicarea părinților, atenția profesorilor și sprijinul adulților care aleg să ofere înțelegere în locul reproșurilor.

Potrivit mesajului pregătit pentru această reuniune, tehnologia ar trebui să consolideze relația dintre copii și adulți, nu să o înlocuiască.

De asemenea, Mirabela Grădinaru va susține importanța educației digitale atât pentru copii, cât și pentru părinți și profesori. Un alt punct important îl reprezintă accesul la canale directe de consiliere și la mecanisme prin care conținutul dăunător poate fi raportat.

Participare internațională pentru siguranța copiilor online

La conferința de la Varșovia au fost invitate Prime Doamne și Primi Domni din statele europene asociate platformei „Fostering the Future Together”, alături de experți în siguranță digitală și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Programul include discursul de deschidere al Martei Nawrocka, intervențiile invitaților și o fotografie oficială de familie.

Reuniunea face parte dintr-o serie de evenimente internaționale programate spre finalul anului 2026, alături de întâlnirile asociate Adunării Generale a ONU de la New York, summitului G20 de la Miami și conferințelor regionale organizate în Filipine și Caraibe.

Participarea României la această conferință aduce în prim-plan necesitatea unei implicări comune a familiilor, școlilor și instituțiilor publice pentru crearea unui mediu digital mai sigur pentru copii și adolescenți.