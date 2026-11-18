„Am promis depolitizarea și profesionalizarea companiilor municipale (acelea care au contracte de delegare de serviicii publice și nu pot fi desființate)”, transmite Ciprian Ciucu, într-o postare încărcată de Partidul Național Liberal pe Facebook.

Potrivit primarului general al Capitalei, procesul este unul „transparent, pe baze competitive, organizat împreună cu AMEPIP și, mai mult, am anunțat pe Facebook și a preluat toată presa. Astfel, am asigurat vizibilitatea și sper eu, am crescut încrederea că competiția va fi pe bune”.



Ciucu transmite, de asemenea, că un număr de 103 persoane s-au înscris pentru a ocupa un loc în Consiliul de Administrație al unei companii municipale.

„Situația cu înscrierile la concursurile pentru CA-uri se prezintă astfel:

Parking – 103;

Energetica Servicii – 79;

Trust Clădiri Metropolitane – 71;

Ecoigienizare – 58;

Ciclop – 54”;

Ciprian Ciucu adaugă că „nu s-au mai înscris unul/doi pe loc… Că află doar «cine trebuie»”.

Primarul general al Capitalei cere membrilor comisiilor de organizare „să țină concursuri corecte, să nu «răspundă la telefoane» și să nu accepte influențe politice! Să îi aleagă pe cei mai buni candidați! Că dacă pleacă urechea, o fac pe barba lor”.