Primăria Capitalei a câștigat procesul privind protestul anunțat pentru sâmbătă în București

Primăria Municipiului București a câștigat în primă instanță procesul privind decizia de neavizare a protestului programat sâmbătă, 14 noiembrie, în București, în zona Parcului Izvor, lângă Palatul Parlamentului.

Tribunalul București a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată prin care trei persoane au contestat decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza manifestația.

Solicitările pentru organizarea protestului au fost depuse de Jereb Mihai Florin și Constantin Claudiu-Laurențiu, care au semnat prima cerere, și de artistul Nicolae Voiculeț, care a depus o solicitare separată. Ambele cereri au fost respinse de municipalitate.

George Simion anunțase contestarea deciziei în instanță

Liderul AUR, George Simion, a anunțat vineri dimineața că persoanele care au solicitat organizarea manifestației au contestat în instanță decizia de neavizare. El a precizat că partidul le-a oferit asistență juridică, fără să figureze ca organizator al protestului.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că decizia de neavizare a fost luată de comisia responsabilă cu adunările publice, care a semnalat riscuri privind siguranța participanților. Printre motivele prezentate s-au numărat îndemnurile la violență identificate pe rețelele sociale și organizarea unui meci important în Capitală, în aceeași zi.