Franța se pregătește din nou pentru proteste masive. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați de teama violențelor

Aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi vor fi mobilizați sâmbătă în Franța, unde sunt programate noi manifestații împotriva costului ridicat al vieții. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că autoritățile se pregătesc pentru 50-60 de marșuri la nivel național, iar dispozitivul de securitate va fi similar celui folosit în weekendul precedent, potrivit Le Dauphiné Libéré, care citează AFP.

La Paris, serviciile de informații estimează că între 30.000 și 60.000 de persoane ar putea participa la manifestațiile de sâmbătă. Protestele reunesc mai multe mișcări, inclusiv Vestele Galbene, organizații de tineret și grupuri care militează împotriva violențelor asupra copiilor.

Serviciile de informații avertizează asupra riscului de violențe

Serviciile de informații ale Prefecturii Poliției din Paris, citate de presa franceză, avertizează că între 300 și 600 de persoane radicale ar putea forma un grup în fruntea manifestației.

Autoritățile se tem de confruntări cu forțele de ordine, distrugeri și jafuri. Poliția monitorizează și apelurile lansate pe rețelele sociale pentru organizarea unor adunări spontane în zone precum Champs-Élysées, Piața Bastiliei și Piața Republicii.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a explicat că forțele de ordine vor utiliza un dispozitiv mobil, capabil să intervină rapid împotriva grupurilor care încearcă să ocolească filtrele de securitate.

Poliția este îngrijorată și de faptul că unele manifestații nu sunt organizate de marile confederații sindicale, ci de organizații studențești și de elevi, care au mai puțină experiență în coordonarea protestelor.

Mai multe mișcări se reunesc în stradă

La Paris, traseul autorizat pentru manifestație se întinde pe aproximativ trei kilometri, între Piața Republicii și Piața Națiunii.

Manifestația împotriva costului ridicat al vieții este susținută de Vestele Galbene, mișcare de protest apărută în Franța în 2018, inițial împotriva creșterii taxelor pe carburanți, care și-a extins ulterior revendicările la problemele legate de nivelul de trai și inegalitățile sociale. La proteste participă și organizații de tineret.

Alte grupuri protestează împotriva violențelor asupra copiilor și a unei inițiative legislative care urmărește introducerea unei prezumții de legitimă apărare pentru polițiști și jandarmi în exercitarea atribuțiilor. Inițiativa, adoptată de Adunarea Națională în luna iulie și programată pentru examinare în Senat pe 19 noiembrie, este contestată de organizații pentru drepturile omului și de mai multe mișcări civice.

La manifestațiile din Paris ar putea participa între 200 și 400 de membri ai Vestelor Galbene și între 500 și 1.000 de persoane care militează împotriva violențelor asupra copiilor, conform estimărilor serviciilor de informații.

Protestele sociale au început încă din septembrie

Actualul val de nemulțumiri sociale din Franța a început să se contureze în septembrie, când elevii au ieșit în stradă pentru îmbunătățirea condițiilor din școli. În aceeași perioadă, pe rețelele sociale au apărut apeluri la reluarea protestelor Vestelor Galbene, împotriva costului ridicat al vieții.

Pe 17 octombrie, manifestațiile au căpătat amploare națională, reunind aproximativ 550.000 de participanți, potrivit Ministerului francez de Interne. Protestele au fost însoțite de violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe.

Mobilizarea a continuat pe 24 și 31 octombrie, reunind 410.000, respectiv 320.000 de participanți. Pe 7 noiembrie, numărul manifestanților a scăzut la 146.000, dintre care 46.000 la Paris, conform autorităților franceze.

Manifestațiile programate sâmbătă, 14 noiembrie, reprezintă cea de-a cincea mobilizare națională consecutivă de weekend.