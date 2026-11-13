Cea mai mare rachetă din lume, pregătită pentru un test crucial. Un pas esențial pentru revenirea pe Lună

SpaceX va încerca, vineri, cea mai ambițioasă lansare Starship de până acum, urmărind să recupereze pentru prima dată atât racheta, cât și propulsorul Super Heavy, potrivit The Independent.

Lansarea de la instalația companiei din Starbase, Texas, este programată la ora locală 16:45 (22:45 GMT), iar fereastra de lansare va fi de 75 de minute, pentru a permite eventuale întârzieri.

„Misiunea inițială de revenire a Starship la locul de lansare este programată să plaseze nava pe orbită la o altitudine de aproximativ 275 de kilometri și să efectueze aproximativ 14 rotații în jurul Pământului, pe parcursul unui zbor de peste 22 de ore”, a transmis SpaceX.

„Dacă va avea succes, aceasta va marca prima recuperare completă a unui sistem de lansare orbitală și un moment de referință în transformarea Starship într-o rachetă fiabilă și reutilizabilă rapid”.

Șeful SpaceX, Elon Musk, a descris zborul Starship 15 drept un „moment tehnologic profund”, în domeniul științei rachetelor și al explorării spațiale.

Reutilizarea rachetelor reprezintă o componentă esențială pentru îndeplinirea ambițiilor sale privind Luna și Marte.

„Succesul nu este garantat la aceste prime zboruri, dar aș spune că este mai probabil să reușească decât să eșueze. Dacă nu va reuși, avem o serie constantă de încercări de lansare Starship până la sfârșitul acestui an, iar anul viitor ritmul va crește”, a declarat Musk în octombrie.

SpaceX își propune să facă Starship complet operațională înainte de misiunea Artemis III a NASA, pentru care lansarea este programată nu mai devreme de iunie 2027.

Starship, esențială pentru viitoarele misiuni lunare ale NASA

Misiunea va presupune ca o navă Starship fără echipaj să încerce să se andocheze cu nava spațială Orion a agenției americane, la bordul căreia se vor afla patru astronauți.

Ulterior, NASA speră să folosească Starship pentru a trimite astronauți pe suprafața Lunii, în cadrul misiunii Artemis IV, în 2028. Au fost însă exprimate îndoieli cu privire la capacitatea navei de a îndeplini această misiune.

Estimări recente ale Grupului consultativ pentru siguranță aerospațială al NASA au sugerat că SpaceX va trebui să efectueze 22 de misiuni de realimentare în spațiu pentru a putea trimite Starship pe Lună.

Musk a susținut, într-o postare pe platforma X, că numărul real al misiunilor de realimentare va fi „mai degrabă între șase și opt”. Această estimare ar putea fi testată în cadrul viitorului zbor Starship 15.

Un test al sistemului de transfer al combustibilului în spațiu ar putea face parte din zborul de testare al Starship.