Elon Musk vrea să-l angajeze pe șeful Nvidia, în mijlocul unui scandal uriaș de spionaj pentru China. Jensen Huang riscă să fie demis de la conducerea gigantului tehnologic

Totul a pornit de la un mesaj publicat miercuri pe platforma X de blogul financiar Zerohedge, care i-a cerut miliardarului american să-l angajeze pe șeful Nvidia.

„Elon, te rugăm să-l angajezi pe Jensen”, a fost mesajul publicat de Zerohedge.

Răspunsul lui Musk a venit rapid: „Ar fi o onoare”.

Jensen Huang aproape de a fi înlăturat de la Nvidia

Consiliul de administrație al Nvidia pregătește înlăturarea lui Jensen Huang din funcția de director general. Conducerea Nvidia urmează să se reunească pentru a discuta viitorul acestuia.

Criza a izbucnit după ce Jensen Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, o femeie de afaceri asociată companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore.

Serviciile americane de informații consideră că Alice Huang ar fi fost recrutată de Ministerul Securității Statului din China pentru a obține informații despre directorul Nvidia.

Scandalul s-a amplificat după ce presa americană a relatat că Huang ar fi avut și o altă relație extraconjugală, cu o angajată a Nvidia.

Presiuni politice pentru demisia lui Huang. Acțiunile Nvidia, lovite pe bursă

Controversa a ajuns și în Congresul Statelor Unite, unde mai mulți parlamentari, atât republicani, cât și democrați, au cerut demisia directorului Nvidia.

Senatorul republican Kevin Cramer, membru al Comisiei pentru Bănci din Senat, a declarat miercuri pentru CNBC că Huang ar trebui să renunțe la funcție.

„Ar trebui să demisioneze, ca o chestiune de conștiință personală”, a afirmat senatorul.

Printre politicienii care au solicitat plecarea acestuia se numără și democratul Suhas Subramanyam și republicanul Don Bacon.

Incertitudinea privind conducerea companiei a provocat turbulențe pe piețele financiare. Acțiunile Nvidia au înregistrat o scădere de peste 8% în tranzacțiile efectuate după închiderea ședinței bursiere, în urma relatărilor despre posibila demitere a lui Huang.